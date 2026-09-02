El Levante da por hecho el traspaso del español Carlos Álvarez al América de México

“Carlos Álvarez está traspasado al América. Tiene que solucionar unas cosas con el equipo de destino y cuando esté todo se hará oficial”, explicó el director deportivo del club de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) a los medios de comunicación.

Rodas reconoció que le hubiera encantado contar con el jugador pero que el hecho de que acabara contrato en junio de 2027 y que no hubiese renovado provocó que todas las partes acordaran que la mejor opción fuera su salida en este mercado de fichajes.

A falta de la oficialidad, Carlos Álvarez, que llegó al Levante en 2023 procedente del Sevilla FC, pondrá punto final a su etapa en València tras 105 partidos, con 14 goles y otras 14 asistencias.

El sevillano, de 23 años, pasó a la historia del Levante al marcar el gol que supuso el ascenso del equipo a Primera en mayo de 2025. Carlos marcó el 2-3 definitivo en Burgos en el minuto 97 de partido.