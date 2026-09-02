El Levante y el América cierran el traspaso de Carlos Álvarez al club mexicano

Álvarez llegó al Levante en 2023 cuando militaba en la Segunda División y fue uno de los principales artífices del ascenso del club a Primera en 2025.

El jugador andaluz cierra su etapa como levantinista después de disputar un total de 105 encuentros en los que ha anotado 14 goles y ha repartido 14 asistencias. Además, fue el autor del tanto que en el minuto 96 del partido decisivo certificó el ascenso el 25 de mayo de 2025 en Burgos.

El Levante avanzó días después de aquel éxito su interés en ampliar su vinculación pero al no llegar a un acuerdo de renovación en este último año y al acabar su contrato en 2027, el club ha aceptado de buen grado su salida traspasado este verano.

En su comunicado, el Levante le agradeció su "implicación desde el primer día, compromiso, esfuerzo, trabajo y cada gota de sudor" que ha dejado en defensa del "escudo" el club.

"Gracias por haber sido uno de los grandes partícipes de un episodio de nuestra historia que ya es imborrable para todos los levantinistas. Te deseamos la mejor de las suertes y los mayores éxitos en tu nueva etapa profesional", le dijo al jugador.

La entidad mexicana ya ha anunciado en sus redes sociales el fichaje de Álvarez aunque no ha dado aún detalles de un contrato que en principio les unirá hasta 2029.

Nacido en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, Carlos Álvarez tiene 23 años y se formó en las categorías inferiores del Sevilla, club con el que debutó en Primera División y del que salió rumbo al Levante en 2023 ante la falta de oportunidades en su primer equipo.