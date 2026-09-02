La Real, sin Matarazzo sancionado, espera al Celta inédito en victorias

Los locales saltarán a por su segunda victoria con la tranquilidad de haber sumado ya sus tres primeros puntos ante su público el pasado fin de semana contra el Espanyol (2-1), después algunas dudas al inicio de la temporada por perder fuera con el Betis (1-0) y el Real Madrid (4-1).

Los donostiarras, que tras ese triunfo empiezan ya a pensar en situarse en las posiciones de cabeza de LaLiga, uno de sus principales objetivos de esta campaña, han incorporado en los últimos días de mercado al central procedente del Chelsea senegalés Mamadou Sarr y al lateral del Barcelona Héctor Fort.

Salvo Pablo Marín, que sigue arrastrando molestias, y Álvaro Odriozola, lesionado de larga duración, todos los jugadores de la primera plantilla están sanos y preparados para jugar.

El Celta viaja a San Sebastián todavía sin el mundialista Borja Iglesias, quien podría reaparecer el próximo lunes en Getafe, y con la baja del mediocentro Aleix Febas, que salió lesionado del duelo ante el Athletic, pero con Marcos Alonso listo para volver después de un partido de sanción.

La vuelta del madrileño es primordial para Claudio Giráldez en busca de su primera victoria del curso, porque su último refuerzo, el central uruguayo Sebastián Cáceres, todavía no ha llegado a Vigo y su equipo está mostrando mucha fragilidad defensiva en este arranque de curso.

La esperpéntica primera parte firmada ante el Athletic señaló a varios jugadores, pero especialmente al centrocampista Ilaix Moriba, muy lejos del nivel que ofreció la pasada temporada. Confirmada su continuidad en la plantilla tras cerrarse el mercado de fichajes, el guineano deberá dar un paso adelante para mantenerse en el once inicial.

Giráldez, que realizó cuatro cambios en el descanso del partido ante el conjunto rojiblanco, agitará nuevamente su once en busca de soluciones. Yoel Lago, Miguel Román y Javi Rueda apuntan al equipo titular, en el que Hugo Burcio entraría en caso de que el técnico gallego decida castigar a Moriba por su rendimiento.

El encuentro corresponde a la sexta jornada de la competición, adelantada por los primeros compromisos de ambos equipos en la Liga Europa. El jueves 17 para la Real en Anoeta frente al Bournemouth inglés y un día antes para el Celt en Chipre ante el Omonia Nicosia.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Yangel, Turrientes, Soler; Kubo, Oyarzabal y Guedes.

Celta: Radu; Yoel Lago, Starfelt, Marcos Alonso; Rueda, Miguel Román, Moriba, Carreira; Pablo Durán, Hugo Álvarez y Jutglà.