Matías Galarza será compañero de Lionel Messi en el Inter Miami

La transferencia se cerró mediante un préstamo con obligación de compra condicionada al cumplimiento de objetivos, según reveló el periodista Germán García Grova.

De la tensión en Buenos Aires a la constelación de Miami

El traspaso del volante no solo representa un salto deportivo, sino un cambio radical de aire. El mediocampista internacional con la albrroja, venía de días turbulentos en el club argentino, marcados por la pérdida de rodaje y la polémica desatada tras un posteo en sus redes sociales luego de la eliminación de River en la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

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En las Garzas de Florida, donde tuvo un destacado paso el mediocampista compatriota, Diego Gómez, se cruzará con un plantel plagado de estrellas internacionales como el astro argentino Lionel Messi, el delantero uruguayo Luis Suárez, el volante brasileño Casemiro y el mediocampista argentino Rodrigo De Paul, un escenario ideal para relanzar su carrera en la MLS.

🚨{EXCLUSIVO} Matías Galarza Fonda jugará en #InterMiami



📍#River lo cede con opción de compra que se transforma en obligación si cumple ciertos objetivos.



ℹ️ con @Nicobozza pic.twitter.com/sYYYtrt6or — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 2, 2026

No será la primera experiencia del mediocampista en el fútbol estadounidense. En marzo de 2026, Galarza Fonda tuvo un paso breve a préstamo por el Atlanta United mediante un contrato corto. Con la mirada puesta en sumar ritmo competitivo previo al Mundial 2026, el jugador acumuló cerca de 847 minuto en cancha a lo largo de 13 partidos oficiales.

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Le dijo “no” a los grandes del fútbol paraguayo

Antes de concretar su desembarco en la liga estadounidense, el mundialista paraguayo estuvo en la órbita de varios clubes del continente. Olimpia y Cerro Porteño tantearon fuerte su situación para repatriarlo, incentivados por sus grandes actuaciones con la selección nacional. Sin embargo, la vitrina mediática y el megaproyecto de Miami terminaron inclinando la balanza para el mediocampista formado en Olimpia