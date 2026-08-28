Blas Reguera sobre la elección de Gustavo Costas y el caso Matías Galarza

Los motivos de la elección: identidad, espalda y unidad

Reguera destacó que el perfil de Costas encaja a la perfección con la historia y las exigencias del club de Barrio Obrero, resaltando su conocimiento previo de la institución y del fútbol paraguayo: “Encontramos una persona que conoce la casa, que conoce la idiosincrasia del país; nunca dejó de estar en Paraguay. Él me había contado que creo que hace dos semanas estuvo un tiempito también aquí, o sea, está bastante al tanto de cómo somos. Y por otro lado, también, como se dice en el fútbol, la espalda, la trayectoria, la experiencia y, a su vez, el carisma de poder llevar un desafío como es Cerro Porteño, tanto en momentos buenos —que también son desafíos— como en momentos malos”.

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Asimismo, el titular azulgrana hizo hincapié en el estilo de liderazgo del técnico y en la necesidad de consolidar un bloque unido para salir adelante: “Y el estilo de liderazgo y de juego que tiene el profe, yo creo que es el ADN que tiene Cerro Porteño. Como muy bien lo dijo el profe: «todos juntos»; desde la primera reunión me dijo eso. Y eso nace no solamente de un equipo de futbolistas unidos, sino de la familia del club unida. El profe desde un comienzo —inclusive en la primera entrevista nos habló—: «estemos todos unidos, juntémonos todos y todos juntos salgamos a hacer historia». Esa conjunción de conocer la casa más la trayectoria es lo que hace que para nosotros hoy sea realmente un día muy importante y muy feliz poder estar con el profe”.

BLAS REGUERA, PRESIDENTE DE CERRO PORTEÑO



🗣️"Hoy estamos en un día muy importante, estamos recibiendo a una persona muy querida por la casa"



🗣️"Es un verdadero honor, profesor Gustavo Costas, darte la bienvenida a tu casa"



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Mercado de pases: cautela ante el cierre inminente y el caso Matías Galarza

Ante la consulta sobre posibles incorporaciones en las últimas horas —especialmente tras sonar con fuerza el nombre del volante de gran rendimiento en el Mundial con Paraguay, Matías Galarza, también pretendido por Olimpia—, la directiva mantuvo la prudencia debido al corto margen de tiempo disponible: “El libro de pasos, muchachos, como saben, se cierra a medianoche. Por ahora no hay nada”.