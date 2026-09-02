Matthäus ve en el caso Musiala una muestra de cohesión del vestuario del Bayern

Berlín, 2 sep (EFE). El exinternacional Lothar Matthäus considera que la gestión por parte del Bayern del caso de Jamal Musiala, que tuvo dos desvanecimientos en el campo en la pretemporada después de los cuales se reveló que padecía problemas neurológicos, como un ejemplo de la cohesión que hay tanto en la cúpula como en el vestuario del club bávaro.