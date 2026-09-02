Nadie estaba preparado para el retiro de Messi, dice el argentino Alan Franco, de Tigres

"Es muy doloroso, nosotros como argentinos sabíamos que en algún momento esto iba a llegar y de todas maneras no estábamos preparados; es muy doloroso, pero hay que entenderlo", señaló el zaguero en conferencia de prensa.

Alan Franco se refirió a la carta con la que Lionel Messi informó sobre su adiós de la selección argentina el lunes pasado, la cual provocó reacciones y reconocimiento en todos los niveles del fútbol mundial.

"Fue algo especial esa noticia. Como argentino solo puedo decir que se nos va de la selección el mejor que tenemos, el mejor jugador del mundo. En todo el mundo se vio la consternación que esta noticia generó", apuntó.

El defensa nacido en Avellaneda hace 29 años llegó a los Tigres UANL el pasado 15 de julio como refuerzo para el torneo de Apertura 2026.

Franco fue cedido por el Sao Paulo, equipo con el que tuvo constante actividad desde el 2023, jugó 69 partidos, y con el que ganó una Copa y una Supercopa de Brasil.

Antes defendió los colores del Atlanta United, de la Major League Soccer, en 2021 y 2022.

El zaguero inició su carrera en el Independiente de su país, con el cual levantó una Copa Sudamericana.

A nivel selección tiene una convocatoria en el 2018 para un partido amistoso.

Los Tigres UANL, uno de los equipos más ganadores del fútbol mexicano en la reciente década, han tenido un arranque irregular en el Apertura, torneo en el que marchan en la decimosexta posición con cinco puntos, luego de seis fechas.

En la séptima jornada los felinos recibirán al Necaxa el próximo sábado.