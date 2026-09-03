La jornada 4 en cinco nombres: Corberán, Raphinha, Bellingham, Julián, Butarque

Con el empate ante el Celta en el primer choque y dos derrotas seguidas espera al Barcelona con la amenaza de los puestos de descenso. El Valencia ganó al Barcelona en la última cita pero el cuadro de Hansi Flick ya era campeón y no tenía nada en juego. La derrota el domingo puede afear el panorama de Corberán, bajo el foco en Mestalla de nuevo.

El brasileño se ha asentado como el líder del Barcelona. Sin nueve puro a la vista, a la espera del papel que pueda desempeñar el fichaje de última hora, el brasileño Gabriel Jesus, el capitán azulgrana ha ejercido a la perfección la condición de delantero centro.

Raphinha, que ha marcado en los tres partidos anteriores, es el máximo goleador de la competición. Totaliza cinco tantos en lo que va de curso. Uno más que el francés del Real Madrid Kylian Mbappe. Frente el Rayo Vallecano hizo dos. Es clave para el pleno que tiene el Barcelona en la tabla. Ahora visita Mestalla, al Valencia, para alargar la racha azulgrana en vísperas del inicio de la puesta de largo en la Liga de Campeones, la gran ambición.

El inglés mantiene el altísimo nivel que ofreció en el pasado campeonato del Mundo con su selección. Y en el Real Madrid no ha bajado el ritmo desde que inició la temporada a pesar de su escaso tiempo de descanso. Se ha convertido en un jugador clave para Jose Mourinho con una gran influencia en el terreno de juego y básico para los triunfos del Real Madrid.

Dos goles, uno frente al Espanyol, y otro ante el Málaga con participación directa en otro más y dos asistencias, realzan la aportación de Jude Bellingham que recuerda al de su primera temporada, el que lideró al Real Madrid hacia la conquista del título de la Liga. Visita al Betis con el cuadro madridista, con pleno de victorias.

A la espera de una reacción directa del argentino y de lo que decida el entrenador Diego Pablo Simeone para el sábado, un nuevo panorama se abre para Julián Álvarez una vez que se ha cerrado el mercado. La agitación de los últimos meses ha llevado a una tensa calma. Pero antes de la clausura del tiempo de fichajes la 'Araña' ya se había incorporado a los entrenamientos con el grupo por lo que está a las órdenes de su entrenador y a disposición de jugar ante el Athletic.

Irá a San Mamés Julián álvarez para iniciar una nueva etapa con el Atlético Madrid, de reconciliación con el equipo y la afición. De sus botas depende. Un cambio de actitud y una imagen distinta a la que ofreció frente el Villarreal será un buen comienzo.

Un arranque complicado de curso para el Rayo Vallecano, con Vallecas clausurado a la espera de que se de luz verde a la instalación. No ha ganado el conjunto madrileño en lo que va de curso a pesar del empeño de sus jugadores y del buen juego. Ofreció una buena imagen ante el Barcelona el Rayo que está en puestos de descenso. Antepenúltimo. Derrotado en Sevilla y en Barcelona y con un empate en su choque como local, en Leganés, ante el Alavés. Vuelve a Butarque para jugar contra el Racing, un recién ascendido que logró su primera victoria en la pasada fecha.

Arranque atípico para el Rayo Vallecano que insiste en regresar a casa. Dos partidos ya de local y ambos en el exilio.