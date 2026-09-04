El Atlético viaja a Bilbao con Julián Álvarez y Jonathan David en la convocatoria

Mientras regresa el atacante argentino, vuelve Robin Le Normand -cumplió sanción el pasado sábado ante el Sevilla por su expulsión con roja directa ante el Villarreal- y se estrena Jonathan David, Diego Simeone mantiene la baja por una lesión muscular de Alexander Sorloth y el descarte por decisión técnica de Obed Vargas, cuyo futuro en el equipo aún es incierto a falta del cierre de mercado en otras ligas.

Simeone ha convocado a dos jugadores del filial: el defensa Jorge Domínguez y el centrocampista Jorge Castillo, que figuran en la lista además del portero Salvador Esquivel y del defensa Dani Martínez, quienes pertenecen ya a todos los efectos al primer equipo del Atlético para esta temporada.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Cristian ‘Cuti’ Romero, Jorge Domínguez, Alejandro Grimaldo y Dani Martínez; los centrocampistas Pablo Barrios, Koke Resurrección, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand, Álex Baena, Rodrigo Mendoza y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Ademola Lookman; y los atacantes Kang in Lee, Julián Alvarez y Jonathan David.