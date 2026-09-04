Marcelo “Muñeco” Gallardo acordó su llegada a la selección de Ecuador

Según información de César Luis Merlo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) abrochó el acuerdo para iniciar un nuevo ciclo, cerrando así la etapa de Sebastián Beccacece. Bajo la conducción de este último, la Tricolor firmó capítulos recordados este año, como el histórico triunfo ante Alemania en la fase de grupos, aunque el sueño mundialista encontró su límite en los dieciseisavos de final tras caer ante la coanfitriona, México.

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Con esta contratación, que se dará por cuatro años, la “Tri” ratifica su predilección por los estrategas argentinos, una fórmula que ya le dio buenos resultados con Gustavo Alfaro en el Mundial Qatar 2022 y que ahora busca dar el salto de calidad definitivo de la mano de uno de los técnicos más influyentes de Sudamérica, que demostró una gran muñeca al frente de River Plate.

🚨[EXCLUSIVO] Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Ecuador.

*️⃣Acuerdo total en lo deportivo y económico. Firmará por 4 años y debutará en la gira por Asia. #TratoHecho pic.twitter.com/eoN9J67TcW — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 4, 2026

El currículum del “Muñeco”: gloria, experiencia en clubes y un nuevo rol

La carrera de Gallardo se cimentó a base de jerarquía y títulos. Tras dar sus primeros pasos en Nacional de Uruguay en 2011, asumió en River Plate a mediados de 2014 para reescribir la historia del club de Núñez. Durante más de ocho años al frente del “Millonario”, levantó 14 títulos (siete locales y siete internacionales), entre los que brillan con luz propia las dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana que lo catapultaron a la élite continental.

Tras una breve incursión en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, su segunda etapa en River a partir de agosto de 2024 no logró replicar los laureles de antaño, lo que decantó en el cierre de ese ciclo y le abrió la puerta a este imán de desafíos internacionales.

El gran cambio táctico: del día a día a nivel de clubes al reto de selecciones

Para el “Muñeco”, el desafío en Ecuador representará un giro rotundo en su carrera. Por primera vez deberá gestionar planteles con los tiempos acotados de las fechas FIFA, dejando atrás la exigencia de la competencia semanal para enfocarse en la estrategia, el scouting federal y la consolidación de una estructura competitiva a largo plazo. La firma es inminente y el continente ya vibra con el desembarco del ídolo “millonario” en las Eliminatorias sudamericanas.