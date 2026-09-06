10 datos de la jornada 4

El Barcelona es el único equipo ya que suma pleno de puntos en esta temporada en LaLiga EA Sports. Doce de doce. Y además, con una impresionante potencia goleadora, con 17 tantos a lo largo de los cuatro primeros encuentros, más de cuatro de media por choque. Le marcó cinco al Elche (0-5), otros cinco al Rayo Vallecano (5-2) y otros cinco este domingo al Valencia (0-5). Sólo el Athletic Club recibió menos castigo, por 2-0.

El Villarreal, derrotado 2-3 por el Deportivo de La Coruña; el Málaga, empatado a cero por el Levante; el Valencia, doblegado por el Barcelona (0-5), y el Celta y el Elche, que juegan este lunes, son los únicos conjuntos que no han ganado hasta ahora en LaLiga EA Sports de la actual campaña.

El Alavés está a tope. Situado en la segunda plaza de la clasificación, ha ganado tres de sus cuatro encuentros, empató el restante y tiene a Mariano Díaz y Lucas Boyé en una racha imponente, goleadores entre los dos de siete tantos, tres del primero y cuatro del segundo. El argentino marcó tres de los cinco goles del 5-2 a Osasuna de este domingo.

El Real Madrid se quedó sin batir la portería rival, en la derrota por 1-0 contra el Betis, por primera vez en esta campaña, al cuarto encuentro en LaLiga EA Sports. En los tres anteriores había anotado diez goles a favor: 1-2 al Espanyol, 4-1 a la Real Sociedad y 4-0 al Málaga. Es también la primera derrota de la campaña del conjunto de Jose Mourinho.

Álvaro Valles, portero del Betis, fue la figura del triunfo de su equipo sobre el Real Madrid, con seis paradas, una de ellas en un lanzamiento de penalti de Kylian Mbappé, y casi tres goles prevenidos, según la estadística avanzada, durante su sobresaliente actuación en el estadio de La Cartuja de este viernes.

El delantero Lucas Stassin se estrenó este domingo con el Sevilla, entró en el minuto 54 y marcó el 0-1 del conjunto andaluz en el 85, con su equipo en inferioridad numérica, aunque no fue suficiente para ganar al Espanyol (1-1), que no ha vuelto a ganar desde la primera jornada, cuando se situó líder de la clasificación.

Dominador de la primera parte, la vuelta del vestuario del Atlético de Madrid fue un despropósito, doblegado por el Athletic Club con dos goles en 135 segundos, del 1-0 en el minuto 45:30 al 2-0 en el 47:45. En ambos casos sacó de centro el equipo de Diego Simeone. El primer tanto lo recibió 30 segundos después del saque. El segundo, en 15.

El Athletic ha reaccionado. Suma dos triunfos consecutivos (0-2 al Celta y 3-0 al Atlético de Madrid). No conseguía una racha así desde hace seis meses, en febrero pasado, cuando se impuso sucesivamente al Oviedo (1-2) y al Elche (2-1). Desde entonces hasta la actual secuencia de triunfos, sólo había ganado tres de los 16 encuentros entre medias.

Dos puntos de doce posibles configuran el peor inicio de LaLiga EA Sports desde el regreso a la máxima categoría del Villarreal en 2013-14, tras encadenar su segunda derrota por 2-3 contra el Deportivo de La Coruña en el estadio de la Cerámica. Sus dos puntos corresponden a sendos empates a dos ante el Racing de Santander y el Atlético de Madrid.

De los 27 goles en 142 partidos de Sergio Camello con el Rayo Vallecano, cinco los ha concentrado en sus últimos tres encuentros. Ya marcó una diana en el 1-1 contra el Alavés, logró dos en la derrota por 5-2 contra el Barcelona en el Camp Nou y repitió ‘doblete’ este sábado ante el Racing de Santander, aunque con diferente desenlace: el triunfo por 3-2.