Mourinho: “No quiero jugar bien como contra el Betis y perder”

“Quiero ganar. Te puedo decir que quiero jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder. Quiero ganar. Estamos en una fase en la que jugamos ocho partidos y nuestro objetivo es clasificarnos, pero quiero pensar en este partido y no en los otros siete. Y quiero ganar”, dijo en rueda de prensa.

Además, Mourinho aseguró que le gustó la reacción de su equipo tras la derrota.

“Los he visto como me gusta verlos. Muertos en el vestuario en Sevilla después del partido, bastante recuperados en el entrenamiento del domingo y hoy perfectamente normales. Cada vez que analizábamos el partido que hicimos nos convencemos más de que jugamos bien y que los goles que fallamos es una anormalidad”, señaló.

Un Mourinho que afronta un partido contra el Inter de Milán, equipo al que entrenó entre 2008 y 2010, que será “especial” antes y después del partido, pero no “durante”, ya que lo afronta como “otro más”, ante un entrenador rival al que entrenó en el equipo italiano.

“Chivu es uno de los míos, siempre lo será. Le quiero mucho y estoy encantado de que las cosas le vayan bien. Será un placer abrazarle, antes y después del partido, pero durante no me acordaré de que hay un pasado entre nosotros”, comentó.

Encuentro ante el Inter de Milán para el que Mourinho cuenta con tres bajas en el centro del campo por sanción -Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga- y dos que salen de lesión -Aurelien Tchouaméni y Thiago Pitarch-.

Ausencias que hacen que Trent Alexander-Arnold sea una opción para pasar del lateral derecho al centro del campo, aunque Mourinho no quiso dar pistas al ser preguntado directamente por ello.

“No te voy a contestar. Podría estar aquí cinco minutos, pero no te iba a contestar -ríe-. El algoritmo del calendario no sé si hablaba italiano, pero nos ha tocado jugar este partido con esta situación. Tu pregunta es obvia, la esperaba. Tenemos tres, cuatro o cinco opciones, pero al final no te iba a decir nada”, señaló.