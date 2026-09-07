Sin victorias para los líderes en el final de la octava jornada en Argentina

Con estos resultados Instituto cedió el liderato por diferencia de gol de la Zona A en manos de Gimnasia y Esgrima ed Mendoza, que el sábado habrá empatado 2-2 con Boca Juniors, y Vélez Sarsfield, que también el sábado había derrotado por 1-0 a Estudiantes de La Plata.

Detrás de estos tres con 16 unidades, quedaron Defensa y Justicia (14), Unión de Santa Fe (13), Independiente (13), Newell’s Old Boys (12) y Boca Juniors (11) en los ocho puntos que están clasificado a la fase definitoria del torneo.

Por el lado de la Zona B, el empate en cero de Argentinos Juniors igual lo mantuvo como líder con 17 puntos, escoltado por Sarmiento de Junín (15), que el viernes había derrotado por 0-2 a Estudiantes de Río Cuarto, en una posición que comparte con Gimnasia y Esgrima La Plata, que el sábado venció 2-1 a Tigre.

Detrás de este trío se ubican Atlético Tucumán (13), Belgrano de Córdoba (12), Tigre (12), Rosario Central (12) e Independiente Rivadavia de Mendoza (11), dejando aún fuera de la zona de clasificación a Barracas Central (11) y River Plate (10), pese a sus dos victorias consecutivas desde la llegada de Leonardo Ponzio.

Racing Club, con cinco unidades, es el último de esta zona y el peor de ese semestre en el fútbol argentino.