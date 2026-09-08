Fútbol Internacional
08 de septiembre de 2026 a la - 05:30

El Atlético viaja a Liverpool con Obed Vargas y sin Sorloth ni Arnau Ortiz

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Majadahonda (Madrid), 8 sep (EFE).- El Atlético de Madrid viaja este martes a Liverpool para el partido de la primera jornada de la Liga de Campeones con Obed Vargas dentro de la convocatoria por primera vez en esta temporada, pero aún sin Alexander Sorloth, baja por lesión, ni Arnau Ortiz, sancionado para Anfield.

Por EFE

El centrocampista mexicano, que finalmente no salió en este mercado cedido a ningún otro equipo español y que no había entrado en ninguna de las citaciones hasta ahora en la presente campaña, figura entre los 24 futbolistas que desplaza Diego Simeone hasta la ciudad inglesa, a donde la expedición llegará este mediodía.

La lista está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian ‘Cuti’ Romero, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez y Dani Martínez; los centrocampistas Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Alex Baena, Morten Hjulmand y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman; y los delanteros Jonathan David, Kang in Lee y Julián Alvarez.