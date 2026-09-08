El Atlético viaja a Liverpool con Obed Vargas y sin Sorloth ni Arnau Ortiz

El centrocampista mexicano, que finalmente no salió en este mercado cedido a ningún otro equipo español y que no había entrado en ninguna de las citaciones hasta ahora en la presente campaña, figura entre los 24 futbolistas que desplaza Diego Simeone hasta la ciudad inglesa, a donde la expedición llegará este mediodía.

La lista está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian ‘Cuti’ Romero, Alejandro Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez y Dani Martínez; los centrocampistas Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Alex Baena, Morten Hjulmand y Jorge Castillo; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman; y los delanteros Jonathan David, Kang in Lee y Julián Alvarez.