El Liverpool firma un patrocinio de 350 millones con Turkish Airlines

Este acuerdo rompe con 17 años de patrocinio de la camiseta por parte del banco Standard Chartered. Este banco londinense seguirá ligado al club, pero en otros ámbitos, mientras que Turkinsh Airlines ha firmado un contrato para los próximos cinco años y que se estima que dejará 60 millones de libras anuales en las arcas del club.

La aerolínea turca aparecerá en las camisetas de los equipos masculino y femenino y de los de la cantera a partir de la temporada 2027-2028.

Turkish Airlines ha tenido acuerdos de patrocinio en el pasado con el Barcelona, el Borussia Dortmmund y el Manchester United, pero es la primera vez que será el patrocinador oficial de la camiseta de un club.

El acuerdo con los turcos supone una mejora de unos 10 millones de libras anuales respecto al contrato que los 'Reds' firmaron con Standard Chartered en 2010.