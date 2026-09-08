El Santos se juega su última bala de la temporada sin Neymar

Los dos equipos brasileños se juegan un cupo para las semifinales del torneo de plata de la Conmebol y buena parte de sus opciones de sumar un título esta temporada, especialmente el Santos, que disputará el primer asalto ante su afición, en Vila Belmiro.

En el Campeonato Brasileño, el club de Pelé ha estado durante buena parte del curso muy cerca de los puestos de descenso a la segunda división, si bien parece haber superado esa mala fase.

El conjunto dirigido por Cuca logró el domingo pasado una meritoria victoria a domicilio contra Internacional de Porto Alegre (2-3) y ya está siete puntos por encima de la zona de peligro.

Un colchón importante para afrontar sus últimos trece partidos de la Liga brasileña y poder centrarse así en la Sudamericana.

Además, se ha reforzado con vistas a este tramo final de campaña con los fichajes del lateral Rodinei y el centrocampista Arthur Melo, exjugador de Barcelona y Juventus.

Ambos están a disposición de Cuca, aunque todo apunta a que empezarán desde el banquillo.

Sin embargo, Neymar, estrella indiscutible del equipo, se perderá toda la eliminatoria contra el 'Galo'.

El '10' se recupera de una "lesión muscular de tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho", según informó el Santos. El tiempo estimado de recuperación es de unos dos meses, de acuerdo con la prensa local.

Este nuevo contratiempo ha parado en seco la progresión del exjugador del París Saint-Germain (PSG), quien había dejado atrás sus constantes problemas físicos tras volver del Mundial de 2026.

El atacante no escondió su frustración y atribuyó su nueva lesión al mal estado del césped de Vila Belmiro.

Tampoco estará disponible el delantero Rony, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Cuca, sin embargo, podría recuperar al central Lucas Veríssimo, recuperado de unas molestias en el tobillo derecho.

El Atlético Mineiro también llega al cruce en un buen momento. Tras un inicio preocupante, 'El Barba' Domínguez ha dado con la tecla y va camino de repetir la final de la Sudamericana conseguida por su compatriota Jorge Sampaoli en 2025.

El cuadro albinegro logró hilvanar 14 partidos sin perder, racha que se detuvo el sábado pasado al claudicar a domicilio contra el São Paulo (2-0).

De esta forma, marcha en la octava posición del 'Brasileirão', con opciones aún de escalar a los puestos que dan acceso a la Copa Libertadores de 2027.

Además, Domínguez podría recuperar para el miércoles al central Lyanco y al centrocampista Maycon, dos jugadores importantes en el once del preparador argentino.

La vuelta de ambos supondría un alivio para el departamento médico del Mineiro, que aún trabaja para rehabilitar al portero y capitán Everson, Ruan, Léo Duarte, al argentino Tomás Pérez, Igor Gomes y al uruguayo Thiago Borbas.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres, Willian Arão (o Lucas Veríssimo), Gonzalo Escobar; Gustavinho, Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser; Gustavo Caballero y Gabriel Barbosa 'Gabigol'.

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Vitor Hugo, Renan Lodi; Alan Franco, Kevin Castaño, Fred; Bernard, Tomás Cuello, y Mateo Cassierra.

Árbitro: el venezolano Alexis Herrera. En el VAR estará el chileno Carlos Orbe.

Estadio: Vila Belmiro, en la ciudad de Santos.