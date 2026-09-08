Estudiantes-Corinthians, duelo de necesitados en los cuartos de final

El 'Pincha' no gana hace dos partidos y está en el fondo de la tabla del Torneo Clausura argentino, mientras que el 'Timao' atraviesa una seguidilla de derrotas consecutivas en el campeonato brasileño que han puesto en duda la continuidad del entrenador Fernando Diniz.

"Me siento avergonzado, sobre todo por la afición, que se merece más sonrisas", se disculpó Diniz en conferencia de prensa tras la derrota por 1-2 y con toda la formación titular este domingo ante el Chapecoense, que es último en el Brasileirao.

El Estudiantes fue derrotado el sábado por el Vélez como visitante (1-0) en la octava jornada del grupo A del Clausura, en el que registra dos triunfos, un empate y cinco derrotas.

El uruguayo Alexander 'Cacique' Medina, entrenador del equipo de La Plata, expresó este lunes en conferencia de prensa que el delantero Joaquín Correa y el defensor Leandro González Pírez podrán ser de la partida en el duelo de este miércoles pese a haber finalizado el encuentro contra el Vélez con molestias físicas.

Si bien derrotó por 0-3 al Universidad Católica en el duelo de vuelta de los octavos de final, el conjunto platense ha mostrado recientemente marcados altibajos en su funcionamiento colectivo y deberá mejorar de cara al choque con el equipo brasileño.

La Libertadores es para el Estudiantes el gran objetivo de lo que queda de 2026 junto a la Copa Argentina, en la que también ha alcanzado los cuartos de final.

El Corinthians está en una situación mucho más inestable. Con la dura derrota del domingo ante el Chapecoense, acumula cuatro en el torneo local y ocupa el undécimo puesto con 32 puntos en 26 partidos.

La principal estrella del 'Timao', el neerlandés Memphis Depay, dijo a medios locales tras el partido contra el Chapecoense: "Empezamos bien, abrimos el marcador, perdimos el control, cometimos errores, perdimos la posesión. Tenemos que aprender a jugar como un gran equipo, con más responsabilidad".

El último triunfo registrado por el equipo de Diniz fue en los octavos de final de la Libertadores, cuando logró una agónica victoria por 1-0 ante el Rosario Central para pasar de fase.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera, Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Joaquín Correa, Edwuin Cetré, Guido Carrillo.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Allan, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro, Dieguinho, Memphis Depay.

Estadio: Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, Buenos Aires.