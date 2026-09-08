Iraola: "Simeone tiene mucha más experiencia que yo en estos partidos"

El técnico vasco, que se estrenará en la máxima competición continental en Anfield contra el Atlético de Madrid, atendió este martes a los medios de comunicación y fue preguntado por su rival en el banquillo.
"Ha hecho un gran trabajo como entrenador. Es algo muy a tener en cuenta y va a ser un gran reto para nosotros. Jugué contra él como jugador y he entrenado contra él. Tiene mucha más experiencia que yo en este tipo de partidos, pero espero que mañana podamos hacerlo bien", dijo Iraola en rueda de prensa.
"El Atlético es uno de los rivales más difíciles que podríamos tener. Conozco al Atlético muy bien, a algunos de sus jugadores. Es un gran primer partido para mí en la Champions y nos mostrará dónde estamos. El viernes dimos una buena imagen, pero contra el Atlético veremos cuál es nuestra posición".
Para Iraola este será el debut soñado, el primer partido en Champions de su carrera y en un escenario fantástico como Anfield.
"Es uno de los sueños que tienes cuando empiezas. Cuando empecé mi carrera soñaba con poder estar en esta situación, así que espero poder disfrutarla. Espero poder tener al equipo en una posición en la que podamos hacer un gran partido. El viernes pasado necesitábamos una victoria después de un par de empates. Vi cosas que me gustaron, como empezar el partido con intensidad y más fuertes".
El Liverpool ha empezado la temporada con empates frente a Newcastle United y Nottingham Forest y una victoria el pasado fin de semana ante el Ipswich Town.