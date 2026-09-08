08 de septiembre de 2026 a la - 10:25
La mexicana Scarlett Camberos, en la primera tanda de nominadas al Balón de Oro de 2026
París, 8 sep (EFE).- La delantera mexicana Scarlett Camberos, del Club América, figura en la primera tanda de nominadas al Balón de Oro de 2026 como mejor jugadora, en una lista que cuenta con un total 30 nombres y en el que ya figura la española Mariona Caldentey (Arsenal).
La francesa del Lyon Selma Bacha, la neerlandesa del Barcelona Esmee Brugts, la alemana del Bayern de Múnich Klara Bühl y la zambiana del Orlando Pride Barbra Banda fueron los otros nombres difundidos hasta el momento.