Lamine Yamal: "No hay mayor motivación que ganar la 'Champions'"

"No hay mayor motivación que ganar la 'Champions". Todo el equipo está motivado. En Barcelona tenemos la 'Champions' siempre en la cabeza porque es la competición más especial y este año han venido buenos jugadores. A ver si es este año", ha declarado el jugador de Mataró desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Lamine Yamal ha admitido que esta temporada el Barça tiene una plantilla con "jugadores importantes" y ha destacado la llegada de Rodri, Gordon, Adeyemi y Joao Cancelo.

El de Rocafonda, que se estrena en el grupo de capitanes, ha relativizado sobre el 'Balón de Oro' y ha recordado que no es algo que dependa de él sino de los periodistas.

"Creo que el trabajo que hemos hecho ha sido increíble y si pasa estaré agradecido a mi equipo y a mi selección. Tengo muchas posibilidades porque he hecho un gran año, pero ya veremos", ha dicho.

En todo caso no cree que necesite hacer campaña: "No estoy pensando en ello. Cada uno puede pensar lo que quiera. Hemos sido campeones del mundo y ganamos la Liga otra vez, pero dentro de esos jugadores (los candidatos) hay un nivel increíble. Yo no voy a suplicar nada".

A vueltas con el 'Balón de Oro', al de Rocafonda le han preguntado si se ha sentido molesto después de que el último ganador, Ousmane Dembele, no le haya incluido en la terna de favoritos, y Lamine Yamal ha recordado que el delantero del PSG es amigo de Mbappé.

"Él es amigo de Kylian, ¿no? No me importa. Estoy contento con el año que he hecho. Me llevo bien con Ousmane, pero estoy seguro de que todo el mundo lo ha visto (la temporada que ha hecho). Cuando me he enfrentado a los dos, he ganado", ha comentado.

En cuanto al debate instalado en el fútbol moderno sobre si las grandes estrellas tienen que trabajar más en la presión, Lamine Yamal ha recordado que los últimos equipos en ganar títulos, como el PSG, se han distinguido por el trabajo colectivo.

"En el PSG corren todos, nosotros también. En el fútbol actual si no corres te ganan todos los equipos, seas quien seas. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Es por el equipo, si queremos ganar hay que correr. Si no corres vas a perder", ha resumido.

Como retos colectivos, el de Rocafonda se marca el objetivo de seguir ganando títulos y en lo personal "seguir creciendo y mejorando", porque aún es "muy joven", según ha recordado.

Preguntado sobre si prevé la existencia de "mucho ruido" desde Madrid, después de dos temporadas sin ganar, Lamine Yamal ha comentado que "si llevan dos años sin ganar será su problema", pero ha asegurado que ve "contentos" a los madridistas.

En todo caso, quiso desmentir que esté triste, después de que se ofrecieran unas imágenes en el banquillo con semblante serio. "Estoy muy feliz, nunca he estado más feliz que ahora en mi vida. Tengo 19 años, vengo de ganar el Mundial y de pegarme las vacaciones de mi vida", ha insistido.

A Lamine Yamal no le da miedo ser suplente algún día. "No pienso en ello, no me da miedo, porque tenemos grandes jugadores, preparados también para jugar", ha insistido.

En todo caso, el de Rocafonda no se siente agobiado por la fama, por la multitud de camisetas que se ven por las calles de Barcelona y de todo el mundo con su nombre atrás y con modestia asegura que es "algo fácil de gestionar".

"Estoy en un vestuario con grandísimos jugadores y que han hecho en el fútbol más que yo, así que cuando vuelvo a casa, mi familia me mantiene con los pies en el suelo", ha resumido.