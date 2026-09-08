Liga de Quito, con sed de revancha ante un Palmeiras en horas bajas

El conjunto de Abel Ferreira, uno de los más potentes de Sudamérica, flaquea en el Campeonato Brasileño, en medio de lesiones, desajustes defensivos y la sequía de sus delanteros.

El pasado domingo, perdió el liderato de la Liga tras empatar sin goles en la cancha del Botafogo. Flamengo comanda ahora la clasificación con un punto de ventaja sobre el 'Verdão' a falta de 12 jornadas para el final del campeonato.

El desgaste de Ferreira en el banquillo cada vez es más visible. Ya son casi seis años como técnico de la primera plantilla. 2025 fue su primer año sin grandes títulos y otra temporada en blanco complicaría su continuidad.

Con todo, Palmeiras está vivo en tres competiciones: se clasificó a las semifinales de la Copa de Brasil, continúa vivo en la Liga y ahora mide fuerzas con un Liga de Quito al que ya eliminó en unas épicas 'semis' en la Libertadores de 2025.

No obstante, Ferreira tendrá que reconfigurar el once obligado por las circunstancias. El delantero paraguayo Ramón Sosa sigue en la enfermería, así como el atacante Paulinho y el lateral izquierdo Jefté.

El centrocampista Andreas Pereira, titular absoluto, cumplirá su segundo partido de sanción tras ser expulsado en la ida de los octavos contra Cerro Porteño.

Sí parece garantizada la presencia del extremo colombiano Jhon Arias, que el domingo empezó en el banquillo ante el 'Fogão', aunque el lunes ya se ejercitó con normalidad.

Liga de Quito, por su parte, llega con todo el plantel a disposición, sin lesionados ni sancionados.

En este sentido, se espera que el técnico argentino, Gustavo Álvarez, salga con su once de gala en el Nubank Parque de São Paulo.

La U llegó el lunes a tierras brasileñas con la moral reforzada después de vencer el viernes a Técnico Universitario por 1-3, con lo que selló su clasificación matemática para el hexagonal final del campeonato ecuatoriano.

Además, el Rey de Copas de Ecuador quiere venganza frente a los brasileños. La herida que dejaron las 'semis' de la Libertadores del año pasado aún está abierta.

El club se ilusionó entonces con volver a la final del torneo tras la contundente victoria por 3-0 en Quito, pero en São Paulo vivió una auténtica pesadilla.

Palmeiras, con tantos de Sosa, Bruno Fuchs y dos de Raphael Veiga, le dio la vuelta a la eliminatoria y pasó a la gran decisión continental, que posteriormente perdería contra Flamengo.

Esta vez el orden de los partidos es inverso: primero en São Paulo y después en Quito. Los Albos esperan que el resultado siga el mismo camino.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Jhon Arias, Maurício, Felipe Anderson (o Vitor Roque); y 'Flaco' López.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Marcelo Weigandt, Gian Franco Allala, Ricardo Adé, José Carabalí; Jesús Pretell, Janner Corozo, Gabriel Villamíl, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado; y Michael Estrada (o Deyverson).

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela. En el VAR estará su compatriota Juan Soto.

Estadio: Nubank Parque, en la ciudad de São Paulo.