Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick vuelven a una convocatoria

También mantienen fuera del equipo por lesión Ferland Mendy, Raúl Asencio, Éder Militao y Rodrygo Goes. Lista de bajas a las que se suma el segundo portero, Andriy Lunin, por gripe.

Además, Sergio Martínez, reciente fichaje del Real Madrid procedente del Racing Santander, no forma parte de los convocados, a pesar de estar inscrito en la lista principal de la ‘Champions’ aunque haya sido incorporado al club para jugar habitualmente con el Real Madrid Castilla, primer filial madridista.

Salen de esta lista de bajas, tras recuperarse de sus respectivas lesiones que le han impedido debutar esta temporada, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick.