El genio de Odegaard ilumina a un Arsenal que arranca la Champions asaltando Nápoles

Tras dominar el trámite y buscar el arco rival con insistencia, fue el noruego Martin Odegaard quien rompió el cerrojo con una actuación estelar y un zapatazo imperial desde la frontal del área a quince minutos del final.

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Prudencia táctica y rotaciones de altura

El estreno europeo llegó envuelto en incógnitas, especialmente por parte de un Nápoles dirigido por Massimiliano Allegri que lidiaba con dudas en su inicio liguero y con la sensible baja de Scott McTominay —afectado por una arritmia benigna—, privando a Kevin De Bruyne de su socio ideal en la medular. Ante este escenario, el técnico italiano apostó por un planteamiento cauteloso frente a un Arsenal plagado de novedades y rotaciones.

Arteta sorprendió dejando en el banquillo a Riccardo Calafiori para confiar el eje de la zaga a la dupla formada por Ezri Konsa y el ecuatoriano Piero Hincapié. En la medular, Mikel Merino ocupó el pivote en lugar de Myles Lewis-Skelly, mientras que el sueco Viktor Gyökeres lideró el ataque como el referente número nueve.

Asedio inglés sin puntería en la primera mitad

Los primeros compases mostraron una posesión equilibrada y un ritmo parejo. Aunque el Nápoles intentó hacer daño entre líneas, la falta de eficacia penalizó a ambos contendientes de cara al arco.

El Arsenal pronto asumió el mando con un inspirado Odegaard como brújula. Las ocasiones más claras del primer tiempo cayeron del lado de los gunners: en el minuto 22, Mikel Merino rozó el gol con un remate en el corazón del área que evocó su recordado tanto con España en la Eurocopa 2024; más tarde, al filo del descanso (min. 44), Bukayo Saka perdonó de forma insólita una ocasión clamorosa que pudo abrir el marcador antes de marcharse a los vestuarios.

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Odegaard desata la locura y los cambios deciden

En la reanudación, el control del Arsenal se hizo absoluto. Los intentos de reacción del Nápoles mediante un doble cambio con Favasuli y Vergara quedaron diluidos frente a la profundidad de banquillo visitante. Las incorporaciones de Bruno Guimarães, Christos Tzolis y Kai Havertz le terminaron de dar el impulso definitivo a los ingleses.

El premio a la insistencia llegó en el minuto 75. Odegaard demostró por qué es el faro del equipo de Arteta: controló en la frontal, sacó a relucir su guante en la zurda y conectó un disparo preciso que, tras golpear en el poste, se coló en la red para firmar el 0-1.

¡¡EL TIKI-TAKA DEL CAMPEÓN DE LA #PREMIERLEAGUE!! Arsenal se combinó a la perfección y Odegaard sacó un zurdazo potente para sentenciar el 1-0 vs. Napoli. ¡Golazo!



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A pesar de que el Nápoles rozó el empate a dos minutos del final con un centro venenoso de De Bruyne que no encontró rematador, y de que el español Rafa Marín salvó milagrosamente el segundo sobre la línea de gol, los tres puntos viajaron rumbo a Londres.

Mirando al futuro europeo

Con este triunfo, el Arsenal de Arteta —que busca sacarse la espina tras caer en la final de la pasada campaña ante el Paris Saint-Germain— arranca con paso firme y recibirá al Lille, del portero paraguayo Orlando Gill en la próxima jornada. Por su parte, el Nápoles de Allegri, con la asignatura pendiente de superar su histórico techo en cuartos de final de la competición, intentará resarcirse cuando visite al Villarreal.

Ficha técnica del partido:

Nápoles (0): Meret (Milinkovic-Savic, min. 46) ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (Lucca, min. 77) , De Bruyne; Politano (Favasuli, min. 58) , Hojlund (David Neres, min. 76) , Alisson Santos (Vergara, min. 58). Entrenador: Massimiliano Allegri.

Arsenal (1): Raya; White (Zubimendi, min. 82) , Konsa, Gabriel, Hincapiè; Rice, Merino (Bruno Guimaraes, min. 66) ; Saka (Madueke, min. 73) , Odegaard, Eze (Tzolis, min. 66) ; Gyokeres (Havertz, min. 73). Entrenador: Mikel Arteta.

Goles: 0-1, min. 75: Odegaard. Árbitro: Glenn Nyberg. Mostró tarjeta amarilla a Gilmour (min. 42) y Lucca (min. 85) por parte del Nápoles, y a Odegaard (min. 90+1) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (sur de Italia) . Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones ocurridas en Nepal.