El Liverpool remonta al Atlético de Madrid con sabor a revancha europea

El Liverpool tenía una vieja espina clavada con Marcos Llorente desde aquella fatídica noche de marzo de 2020 en la víspera del confinamiento. Los Reds no olvidan la pesadilla que les infligió el centrocampista español, y este miércoles la historia sumó un capítulo más cuando volvió a amargar a Anfield con su quinto tanto en este estadio. Sin embargo, esta vez el guion fue diferente: el conjunto inglés supo sufrir, remontó el partido y firmó un debut triunfal en la nueva edición de la Champions League.

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El fantasma de Llorente vuelve a aparecer en <i>The Kop</i>

El encuentro comenzó con turbulencias para los locales. A los veinte minutos, un desatado Julián Álvarez —de vuelta a la titularidad— habilitó con precisión a Marcos Llorente para que el volante silencie momentáneamente a la grada británica. Aquella imagen de terror que persigue a la afición del Liverpool por más de un lustro parecía repetirse, recordando el día en que el español eliminó al entonces vigente campeón europeo, frenando una dinastía continental que los ingleses aún buscan recuperar.

¡QUÉ PASE METIÓ JULIÁN! Asistencia TOP de la Araña para dejar mano a mano a Llorente que no falló y anotó el 1-0 de Atlético de Madrid vs. Liverpool en Anfield.



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No obstante, el planteamiento del Atlético de Madrid dirigido por Diego Pablo Simeone defensivamente comenzó a resquebrajarse. Con una línea adelantada y una zaga de urgencias compuesta por Virgil van Dijk y el joven Jacquet —con muy pocos partidos juntos—, además de un Ronald Araújo improvisado como lateral derecho ante la desconfianza en Jeremie Frimpong, el equipo colchonero terminó reculando ante el empuje local.

El talento local toma el control

A pesar de que el nuevo proyecto liderado por Andoni Iraola se encuentra en pleno proceso de maduración, el arsenal ofensivo del Liverpool es inagotable. Si no aparece Alexander Isak, lo hace Florian Wirtz, Bradley Barcola o la joven promesa Ngumoha, respaldados por la llegada de sus mediocampistas.

El asedio de los Reds dio frutos antes del descanso. Tras una gran volea de Wirtz que salvó milagrosamente Jan Oblak, la igualdad llegó gracias a una genialidad inesperada: un taconazo surrealista de Araújo dentro de su propia área que dejó el balón servido para que Dominik Szoboszlai decretara el 1-1, derrumbando anímicamente al cuadro rojiblanco.

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¡ESTÁS LOCO RONALD! Impresionante asistencia de TACO de Araújo en el empate de Szoboszlai 1-1 vs. Atlético de Madrid.



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Mac Allister sentencia y sella la remontada

En la reanudación, los espacios en la defensa madrileña se multiplicaron. Barcola perdonó el segundo en un mano a mano imperdonable para un jugador de su cotización, y para colmo, terminó lesionándose minutos después. Pero el error no pesó en el ánimo del Liverpool. En la jugada posterior, una larga posesión culminó en la frontal del área, donde Alexis Mac Allister conectó un soberbio disparo de zurda para rubricar el 2-1 y dar la vuelta al marcador.

¡¡¡PEGALE COMO QUIERAS, ALEXIS!!! ¡¡GOLAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 2-1 DE LIVERPOOL VS. ATLÉTICO DE MADRID!!



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El tanto tuvo un sabor especial de reivindicación para el argentino, quien en la previa del partido había mostrado su malestar contra la directiva por no haber renovado su contrato a la par que el de sus compañeros de medular, respondiendo en el campo con autoridad y golpeándose el pecho al grito de “aquí estoy yo”.

El Atlético intentó reaccionar sin éxito, diluido en ataque y lamentando las oportunidades perdidas. Ya en el tiempo añadido, un gol anulado a Frimpong por fuera de juego solo sirvió para certificar el 2-1 definitivo. Los tres puntos se quedan en Anfield, obligando a los del ‘Cholo’ Simeone a remar contracorriente en un durísimo camino hacia el ansiado top ocho de la competición.

Ficha técnica del partido:

Liverpool (2): Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, min. 88) ; Mac Allister (Gravenberch, min. 69) , Szoboszlai, Wirtz; Ngumoha (Frimpong, min. 60) , Barcola (Muñoz, min. 60) e Isak (Koumas, min. 88) .

Atlético de Madrid (1): Oblak; Llorente, Pubill, Romero (Le Normand, min. 77) , Hancko; Simeone, Barrios (Hjulmand, min. 77), Koke (Lookman, min. 59) , Baena (David, min. 73) ; Kang In-Lee (Grimaldo, min. 59) y Álvarez.

Goles: 0-1, min. 22: Llorente. 1-1, min. 40: Szoboszlai. 2-1, min. 50: Mac Allister.

Árbitro: Davide Massa (Italia) amonestó a Mac Allister (min. 28) por parte del Liverpool y a Pubill (min. 51) por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Liga de Campeones disputado en Anfield (Liverpool) .