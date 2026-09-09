Fútbol Internacional
09 de septiembre de 2026 a la - 15:24

Enfrentó a Paraguay en el Mundial 2026 y fue multado por dar positivo en detección de drogas

Matías Galarza (d) de Paraguay disputa el balón con Cristian Volpato de Australia este jueves, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el estadio Levi's en Santa Clara, California (Estados Unidos).
Matías Galarza (d) de Paraguay disputa el balón con Cristian Volpato de Australia este jueves, en un partido del grupo D del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Australia en el estadio Levi's en Santa Clara, California (Estados Unidos). MIGUEL GUTIÉRREZ

La policía y medios locales confirmaron que el australiano Cristian Volpato, quien enfrentó a Paraguay en aquel empate sin goles por el Grupo D del Mundial de Norteamérica 2026, fue sancionado tras dar positivo en una prueba de detección de drogas

Por ABC Color

El caso, que sacude al fútbol internacional, gira en torno al positivo confirmado luego de que el jugador fuera detenido en julio por exceso de velocidad en Sídney. Una segunda muestra de laboratorio ratificó el consumo de cocaína, desmintiendo así las dudas iniciales de los hinchas que cuestionaban el resultado preliminar.

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Debido a esta infracción, el deportista de 22 años recibió una multa económica de 722 dólares australianos (equivalentes a unos 522 USD) y su licencia de conducir se mantiene suspendida desde mediados de año.

Este duro revés llega para el volante ofensivo del Sassuolo de la Serie A en un momento clave de su carrera, tras acaparar grandes titulares por cambiar a última hora su nacionalidad deportiva y disputar tres partidos con los Socceroos en la Copa del Mundo 2026 organizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Nacido y criado en Sídney antes de dar el salto al Viejo Continente —donde incluso vistió la camiseta de las selecciones juveniles de Italia—, Volpato enfrenta ahora un complejo panorama fuera de los terrenos de juego mientras intenta consolidar su presente en la élite europea.

Fuente: EFE