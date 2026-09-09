Enfrentó a Paraguay en el Mundial 2026 y fue multado por dar positivo en detección de drogas

El caso, que sacude al fútbol internacional, gira en torno al positivo confirmado luego de que el jugador fuera detenido en julio por exceso de velocidad en Sídney. Una segunda muestra de laboratorio ratificó el consumo de cocaína, desmintiendo así las dudas iniciales de los hinchas que cuestionaban el resultado preliminar.

Lea más: Paraguay: dos rivales asiáticos para la Fecha FIFA de noviembre

Debido a esta infracción, el deportista de 22 años recibió una multa económica de 722 dólares australianos (equivalentes a unos 522 USD) y su licencia de conducir se mantiene suspendida desde mediados de año.

Este duro revés llega para el volante ofensivo del Sassuolo de la Serie A en un momento clave de su carrera, tras acaparar grandes titulares por cambiar a última hora su nacionalidad deportiva y disputar tres partidos con los Socceroos en la Copa del Mundo 2026 organizada en Estados Unidos, Canadá y México.

Nacido y criado en Sídney antes de dar el salto al Viejo Continente —donde incluso vistió la camiseta de las selecciones juveniles de Italia—, Volpato enfrenta ahora un complejo panorama fuera de los terrenos de juego mientras intenta consolidar su presente en la élite europea.

Fuente: EFE