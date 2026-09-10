Botafogo ficha al atacante marroquí Hakim Ziyech

"Hakim Ziyech es del Botafogo. Jugador del Mundial y varias veces campeón en Europa, el delantero centro firmó un contrato con el 'Glorioso' hasta finales de 2028", informó el conjunto carioca en sus redes sociales.

El marroquí de 33 años, que vestirá el dorsal 22, desembarcó en Río de Janeiro aún sin recuperarse de una lesión que sufrió hace algunas semanas, por lo que el club calcula que aún necesitará unas dos semanas de tratamiento y entrenamientos antes de estar listo para jugar.

El atacante aceptó la propuesta del Botafogo tras rescindir el contrato que tenía con el Wydad Casablanca de Marruecos, club con el que anotó nueve goles y repartió dos asistencias en 16 partidos.

El futbolista, nacido en Países Bajos pero nacionalizado marroquí, ha brillado en clubes europeos como el Ajax de Ámsterdam (2016-2020), el inglés Chelsea (2020-2023) y el turco Galatasaray (2023-2025).

Ziyech disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022 con la selección de Marruecos y fue una de las estrellas que permitieron que la selección africana llegara hasta semifinales hace cuatro años.

El atacante reforzará al Botafogo en lo que resta del Campeonato Brasileño este año, ya que el club de Río de Janeiro fue eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil.