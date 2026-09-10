El extremo Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador de Millonarios

"Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional", señaló el club en un comunicado.

El volante regresa a Colombia tras 17 años en los que jugó en Italia e Inglaterra y brilló en la selección Cafetera, con la que disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios", agregó la información.

Cuadrado llega al conjunto capitalino, un día antes de que se cierre el mercado de agentes libres de la liga colombiana, tras haber jugado la temporada 2025-2026 en el Pisa, que descendió a la Serie B.

Antes, 'el Panita', como se le conoce en Colombia, jugó en Atalanta, Inter, Fiorentina, Lecce, Udinese y Juventus, club en el que estuvo entre 2015 y 2023 y ganó 11 títulos, incluidas 5 de la Serie A.

También militó en el Chelsea en la temporada 2014-2015, en la que ganó la Premier League y la Copa de la Liga, aunque jugó poco en el club británico.

Con la selección colombiana, Cuadrado jugó la Copa América en 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021.

El de Cuadrado es, hasta el momento, el fichaje más mediático de la Liga colombiana y llega a un club que actualmente ocupa el quinto puesto con 12 puntos, a 8 del líder América de Cali.