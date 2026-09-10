Rinden homenaje en Chile a Jozic, el técnico campeón de la Libertadores con Colo Colo

El evento, organizado por el Club Social y Deportivo Colo Colo y la diputada Marisela Santibáñez, presidenta de la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputadas y Diputados, tuvo como propósito agradecer al estratega por su contribución al deporte chileno.

El homenaje se realizó en el Palacio del ex Congreso Nacional de Chile en Santiago.

En la ceremonia se hicieron presentes integrantes del equipo campeón de la Copa Libertadores en 1991, además de otros jugadores destacados del Cacique, hinchas reconocidos, autoridades y representantes de ambas cámaras del Congreso.

Jozic logró el único título hasta la fecha de un club chileno en la Copa Libertadores.

Los reconocimientos a Jozic se iniciaron el pasado miércoles con el evento 'Siempre Colocolino', celebrado en el Teatro Caupolicán, que se pintó de blanco y donde al ritmo de cánticos, bombos y trompetas, el DT croata de 86 años recibió el cariño de miles de hinchas.

"Para mí es un honor estar acá, frente a nuestros hinchas. La gente que con cualquier palabra expresa su sentir por un equipo como es Colo Colo, club de pueblo. Ustedes son representantes del pueblo y de Colo Colo", expresó conmovido el croata durante ese homenaje.

En la mañana del jueves continuaron los homenajes en el Estadio Monumental, donde el club bautizó oficialmente la Casa Alba (residencia de juveniles) con el nombre de Mirko Jozic.

"Aquí, donde crecen las semillas del futuro de nuestro club, permanecerá el recuerdo de quien, venido de tan lejos, echó raíces para siempre en la historia y en el corazón de un pueblo agradecido", reza la placa instalada en la sede.

La última ceremonia para homenajear al campeón continental se celebrará este domingo en su escenario más propicio: la cancha del Estadio Monumental, durante el partido entre Colo Colo y Deportes Concepción correspondiente a la fecha 23 de la liga chilena.

"Yo tuve la suerte de estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Estuve gracias al destino, el destino me aventó para Chile. Colo Colo me buscaba a mí y yo buscaba a Colo Colo. La naturaleza y el destino me llevaron a Chile", narró el técnico croata.

Jozic llegó a El Popular gracias al vínculo que formó con los dirigentes albos durante el Mundial Juvenil Sub-20 de 1987 en Chile, donde se coronó campeón dirigiendo a la selección de Yugoslavia, lo que le abrió camino para regresar en 1990, asumir el mando mayor de Colo Colo y escribir la página que cambio la historia del cuadro chileno.

El técnico dejó su huella en el club albo, donde comenzó como coordinador de la cantera, dirigió al plantel de primera desde 1990 por tres temporadas y en una etapa posterior en 2005 se desempañó como director deportivo.

Su vínculo y reconocimiento en Chile lo llevó a dirigir a la selección de fútbol durante un breve periodo entre 1994 y 1995.