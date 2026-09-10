Tebas, sobre la violencia verbal y física en los estadios: No quiero ser el fútbol francés

En un acto en A Coruña (noroeste de España) este jueves, Tebas explicó que la situación actual costó "disgustos" en su momento, pero considera que en la actualidad la coyuntura es positiva: "No queríamos ser lo que está pasando en Francia", añadió.

La violencia lleva a un ambiente malo que "quita asistencia a los estadios" y "quita aficionados a nivel audiovisual", además de dar una mala imagen sobre el fútbol español a nivel internacional.

Por eso lo primero fue abordar los cánticos y los gritos, puesto que "la violencia verbal te lleva a la violencia física", y consideró clave clave evitar el odio contra otras comunidades, otros equipos, creencias o religiones.

"Creo que lo hemos conseguido en gran parte de nuestros clubes, aunque es imposible erradicar todo", prosiguió.

Cuando empezaron las sanciones de cánticos, algún presidente le dijo "que quería que fuese la ópera", pero lo que buscaba era "un lugar adecuado" para las familias y no "un lugar de odio", por lo que puso como ejemplo otros deportes como el baloncesto o el tenis.

El caso Vinicius en Valencia supuso "un antes y un después", aunque "fueron cinco descerebrados", pero "ni uno puede haber": "Si no lo evitas, va creciendo (...) No quiero ser el fútbol francés, que en quince días ya han tenido problemas bastante graves de violencia", remató.

El presidente de LaLiga descartó que haya clubes obligados a vender jugadores, pues lo primero que dijo es que "el jugador juega donde quiere" y "no es una caja de zapatos": "Lo que pasa es que si llega una oferta importante de algún otro club, es muy difícil de retener", apuntó.

En cuanto a los topes salariales, dijo que "están perfectamente encajados" porque, de otra manera, "no se habrían autorizado ciertas incorporaciones", aunque el club "viene de un proceso de hace ya años que está preparado para estar en la máxima categoría" con una importante generación de ingresos y una posición "para ser competitivo en la categoría y lograr sus objetivos".

"Mi evaluación es muy óptima", confesó, si bien aclaró que "salvo los dos o tres grandes", el objetivo de todos es la permanencia, pues recuerda equipos que hace no tanto estaban en Europa y hoy están en segunda.