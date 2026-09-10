Vuelve el Boxing Day con siete partidos el 26 de diciembre

La competición inglesa, además, ha anunciado el calendario para esa jornada con dos meses y medio de antelación, con el objetivo de que los aficionados puedan organizarse con tiempo suficiente para arreglar alojamientos y desplazamientos.

La jornada 17 de la liga inglesa, que se dividirá entre el 26 y el 27 de diciembre, empezará con un Aston Villa-Leeds United a las 12:30 hora local, seguido de cuatro partidos a las 15:00, entre ellos el Tottenham Hotspur-Bournemputh. A las 17:30 habrá un Hull City-Liverpool y a las 20:00 el Newcastle United-Manchester City.

El 27 de diciembre se jugarán tres encuentros, el Coventry City-Chelsea, el Manchester United-Nottingham Forest y el Crystal Palace-Arsenal.

La siguiente jornada después de la del 'Boxing Day' comenzará el 29 de diciembre, por lo que la competición se ha asegurado de que todos los clubes tengan al menos 60 horas de descanso entre un partido y otro.