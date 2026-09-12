Flick: "Tenemos mucha calidad, pero sólo nos sirve si mantenemos esta intensidad"

"Estamos muy contentos de estar jugando a este nivel a estas alturas de la temporada, pero tenemos que demostrarlo en cada partido. Sabemos que tenemos una gran calidad, pero sólo nos sirve cuando mantenemos esta intensidad, estamos concentrados y activos. Si perdemos estas cosas, no será suficiente. Estamos en la senda correcta, pero el camino es largo", expuso el preparador alemán.

Flick compareció en la sala de prensa de la Ciutat Deportiva Joan Gamper (afueras de Barcelona) tras el último entrenamiento previo al encuentro del domingo en el Ciutat de València contra el Levante en la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), y subrayó que el equipo conserva "el hambre de mejorar" y ve margen de crecimiento en la plantilla.

"En el fútbol todo puede cambiar muy rápido. Si cambiamos nuestra actitud, iremos en la dirección incorrecta", alertó el técnico del Barcelona, que admitió que este curso cuenta con un plantel más amplio que el de años anteriores, pues ahora tiene "dos o tres jugadores en cada posición".

Asimismo, Flick celebró la renovación del delantero de 18 años Hamza Abdelkarim hasta 2030, anunciada el viernes por el club. "Es un jugador que rindió en la pretemporada, un perfil diferente que no tenemos en este equipo y un gran proyecto para el futuro. Tienes que mantenerlo", valoró.

Además, el preparador germano admitió que cuenta con "tres perfiles diferentes" en la posición de delantero centro (Raphinha, Gabriel Jesus y Abdelkarim), aunque recordó que Gordon, Adeyemi, Dani Olmo y Fermín también pueden jugar en esta posición.

"Tenemos muchas opciones. De momento, Raphinha está jugando fantásticamente. Cuando está así es uno de los mejores jugadores del mundo", apostilló.

Flick también quiso destacar el rendimiento del defensa Pau Cubarsí y del portero Joan Garcia: "Cubarsí está jugando a otro nivel. Tiene confianza, está muy concentrado y ha mejorado el físico. Con la pelota juega muy bien y nos ayuda mucho. Y no olvidemos a Joan Garcia, que hace un trabajo increíble".

Por otra parte, el entrenador comentó que la ambición dentro del vestuario para ganar la Liga de Campeones "no ha cambiado respecto a los últimos dos años" y añadió que hacerlo sería "un sueño", si bien reivindicó que conquistar LaLiga por tercer curso consecutivo sería "increíble".

Finalmente, el técnico elogió al Levante, su próximo rival: "Jugó un partido fantástico contra el Betis. Es un equipo bien estructurado, que sabe cómo quiere jugar en ataque. Será un buen partido para ver nuestro nivel y competir contra un buen equipo".