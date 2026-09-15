Agónico triunfo del Real Madrid ante el Elche en el descuento

El conjunto comandado por José Mourinho dominó con claridad y mostró su mejor versión durante la primera parte, periodo en el que sentenció sus anotaciones. Sin embargo, en el complemento el cuadro blanco adoptó una postura pasiva, renunció al balón y dejó crecer a un valiente Elche que hizo méritos suficientes para puntuar, aunque terminó dejando escapar un botín histórico por un descuido en el cierre.

Lea más: Lionel Messi tendrá su gran función de despedida con la selección argentina

De la intensidad inicial al golpe a balón parado

El Elche afrontó el encuentro sin complejos, fiel a su propuesta ofensiva y de juego asociativo. Pese a ello, las imprecisiones en salida durante los primeros compases estuvieron a punto de costarle caro ante la presión de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

A pesar de vivir en permanente riesgo defensivo, el conjunto ilicitano creció a través de la posesión, aunque sin poner en aprietos reales a Thibaut Courtois. El Real Madrid supo esperar su momento con un bloque replegado para castigar a la contra, perdonando en repetidas ocasiones por intermedio de un desacertado Vinícius.

La resistencia local se quebró finalmente a balón parado. Arda Güler abrió el marcador con un lanzamiento de falta directo que ingresó con la complicidad del palo y del guardameta Dituro, quien pudo hacer algo más para evitar el tanto del turco. El gol desató el mejor momento ofensivo del Madrid, que comenzó a maniobrar con velocidad. Poco después, Mbappé amplió la diferencia tras aprovechar a placer una asistencia de Diomande, dejando el terreno servido para una posible goleada antes del descanso.

La reacción y el castigo franjiverde

Lejos de bajar los brazos, el Elche intentó recortar distancias antes de irse a los vestuarios con aproximaciones de Osorio y Tete Morente que contuvieron la zaga y a Courtois. En el inicio del segundo tiempo, los locales aprovecharon el conformismo madridista y avisaron con un remate de Osorio que Konaté salvó milagrosamente bajo los palos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La entrada de Lemar y Cepeda le inyectó criterio y profundidad al mediocampo ilicitano. El castigo a la pereza visitante llegó a falta de 20 minutos para el final, cuando el argentino Osorio conectó un gran centro de cabeza enviado por Cepeda para vencer la resistencia blanca.

Ya con Jude Bellingham y Brahim Díaz en el terreno de juego, el Madrid intentó reaccionar, pero fue sorprendido nuevamente a ocho minutos del final: Fer Niño decretó el agónico 2-2 parcial con un certero disparo a media vuelta que dejó sin reacción a Courtois.

El golpe final de Espí

Herido en su orgullo, el conjunto madridista se volzó al ataque con los ingresos de Endrick y Carlos Espí, encerrando al Elche en su propia área. Cuando el empate parecía sentenciado y los locales sufrían la presión del cronómetro, un rápido contragolpe por la banda izquierda en el tiempo añadido permitió a Mbappé asistir con precisión a Espí, quien empujó el balón a la red para firmar el definitivo 2-3 y evitar un nuevo sofoco a domicilio para los de Mourinho.

Los mejores momentos del partido

Ficha técnica del partido:

Elche: Dituro; Sangaré (Rubén Sánchez, minuto 68), Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente (Josan, minuto 79), Marc Aguado (Lemar, minuto 57), Gonzalo Villar, Germán Valera (Cepeda, minuto 57), Martim Neto (Fer Niño, minuto 68) y Osorio.

Real Madrid: Courtois; Trent (Endrick, minuto 86), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni (Espí, minuto 86), Valverde, Diomande (Dumfries, minuto 92), Güler (Bellingham, minuto 67), Vinicius Jr (Brahim, minuto 67) y Mbappé.

Goles: 0-1, minuto 25: Güler. 0-2, minuto 32: Mbappé. 1-2, minuto 71: Osorio. 2-2, minuto 82: Fer Niño. 2-3, minuto 91: Espí.

Árbitro: Jesús Gil Manzano. Mostró tarjeta amarilla a Diomande (minuto 4) y Konaté (minuto 72) por el Real Madrid y a Marc Aguado (minuto 31), Cepeda (minuto 77), Josan (minuto 93) y Villar (minuto 94) por el Elche.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga española de fútbol disputado en el estadio Martínez Valero ante 30.383 espectadores.

Los jugadores del Elche y del Real Madrid saltaron al terreno de juego con una camiseta con el lema ‘Todos somos caballa’ en solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta, aunque los visitantes Vinícius, Mbappé y Konaté se la enrollaron de manera que ‘cortaron’ el mensaje.

El defensa del Real Madrid, Marc Cucurella, recibió un obsequio por parte del director general del Elche, Pedro Schinocca, tras haberse proclamado campeón del mundo con España en el pasado Mundial 2026.