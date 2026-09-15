El momento que ningún futbolero quería que llegara finalmente tiene fecha oficial. Lionel Messi se despedirá de la selección argentina el próximo 6 de octubre en un partido amistoso frente a Benín, que se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires, según anunció este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

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La noticia sacudió al mundo del deporte tras confirmarse que la lista de convocados por Lionel Scaloni para la próxima ventana internacional —que incluirá duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín— tendrá al astro rosarino en cancha para su función de gala final.

Una fiesta con los campeones del mundo

A través de un video publicado en su cuenta oficial de X, Tapia aseguró que el capitán tendrá “la despedida que realmente se merece” en Núñez. Además, el mandamás de la AFA adelantó que se extenderá una invitación especial a todos los integrantes del plantel albiceleste que conquistaron la gloria en el Mundial de Qatar 2022, junto a sus familiares.

“Para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección a ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó Tapia con profunda emoción.

Las razones de un adiós anunciado

Esta emotiva despedida llega después de que el propio Messi anunciara su retiro de la Albiceleste el pasado 1 de septiembre a través de una carta pública en sus redes sociales. En aquel mensaje, el 10 explicó que la dolorosa decisión maduró tras la final perdida ante España en el Mundial 2026 el pasado mes de julio, un golpe sumado al duro trance personal que significó el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.

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Una convocatoria de transición y homenajes

La nómina presentada por Scaloni para esta última doble cartelera en el país combina la base histórica que brilló en Norteamérica 2026 —con referentes como Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez— con una renovación generacional que empieza a tomar vuelo. Jóvenes promesas que no disputaron la última Copa del Mundo, tales como Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega y Matías Soulé, también forman parte de la convocatoria.

El camino hacia la gran función tendrá tres paradas en suelo argentino: el 30 de septiembre se medirá ante Bolivia en la provincia de Córdoba, el 3 de octubre se enfrentará a Burkina Faso en el Monumental, y el 6 de octubre jugará contra Benín en el mismo escenario, consagrado como el recinto histórico donde se vivirá el último tango del mejor jugador de todos los tiempos.