Liverpool de Andoni Iraola deja a Roberto de Zerbi al borde del abismo en el Tottenham

Las anotaciones de Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y un impresionante golazo de Dominik Szoboszlai sirvieron para doblegar a un Tottenham que prolonga su penosa racha sin ganar. En lo que va de temporada, el balance de los londinenses es crítico: de los seis encuentros oficiales disputados —cuatro de liga y dos de copa—, apenas han conseguido una victoria, y fue ante el Charlton Athletic, un rival de categoría inferior.

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Golpes de jerarquía y un error que ilusionó tarde

Los de Iraola, que llegaban a este duelo tras ceder un empate decepcionante en su propio estadio ante el Fulham el fin de semana pasado, tomaron la manija del encuentro. A los veinte minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador al cazar un balón suelto en la frontal del área y mandar un fierrazo directo a la escuadra. Este tanto confirma el buen momento del volante argentino, quien atraviesa una racha goleadora —dos tantos en los últimos tres partidos— que coincide con las recientes declaraciones sobre su situación contractual y la negativa del club a ofrecerle una renovación.

¡¡PERO POR FAVOR, ALEXIS!! ¡MAC ALLISTER ABRIÓ EL PIE Y LA COLOCÓ EL ÁNGULO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO EN EL 1-0 DE LIVERPOOL VS. TOTTENHAM!



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Ya en la segunda mitad, Cody Gakpo estiró la diferencia con un certero disparo diestro. El Tottenham logró descontar con un tanto de Conor Gallagher a la salida de un córner, aprovechando un fallo en el cálculo del guardameta Giorgi Mamardashvili cuando el marcador ya reflejaba un doloroso 0-2 en contra. Pese al descuento, los de De Zerbi apenas generaron peligro aislado a balón parado, topándose además con un paradón providencial de Mamardashvili ante Marmoush en la más clara de los visitantes.

¡OTRO GOLAZO DEL LIVERPOOL! Alexis Mac Allister asistió a Gakpo y el neerlandés definió a colocar para el 2-0 de los Reds vs. Tottenham.



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Una crisis millonaria sin margen de error

La realidad de los Spurs es alarmante. Tras una inversión superior a los 400 millones gastados en fichajes durante el verano, el equipo marcha en la decimoséptima posición de la Premier League y su producción ofensiva se reduce casi exclusivamente a lo hecho ante el Charlton y el Liverpool. El fin de semana recibirán al Aston Villa con la urgencia imperiosa de sumar de a tres.

Cuando el partido agonizaba y los visitantes soñaban con encontrar un milagro que forzara la tanda de penaltis, Dominik Szoboszlai cazó una volea espectacular desde treinta metros para poner el broche de oro al 3-1 definitivo.

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¡AY DIOS MIO! ¡VENGAN A VER AL GRAN SZOBOSZLAI! EL HÚNGARO Y UN GOLAZO INFERNAL PARA MARCAR EL 3-1 DE LIVERPOOL VS. TOTTENHAM. ¡CIERREN ANFIELD!



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Con este triunfo, el Liverpool se une a una lista de clasificados a los octavos de final que ya integran Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal y Peterborough. El cuadro definitivo de la siguiente fase se conocerá este miércoles, al término del choque entre el Manchester United y el Brighton & Hove Albion.