Las frases de la sexta jornada de LaLiga EA Sports

HANSI FLICK (Barcelona), sobre las palabras de Lamine Yamal acerca de sus opciones de ganar el Balón de Oro: "Es un jugador joven. Es sincero y tiene confianza en sí mismo, y eso me gusta. También demuestra esa confianza en el césped. Todos queremos que siga jugando como está jugando y eso viene de esa confianza que tiene en sí mismo. Eso es lo que es Lamine, y yo le voy a apoyar porque es increíble tener un jugador como él. Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también creo que se lo merece".

IÑAKI WILLIAMS (Athletic), después de que se suspendiera el choque ante el Levante por un fuerte temporal: "Hemos hecho todo lo posible para poder jugarlo, pero lo más lógico dadas las circunstancias era que se posponga. Ya se vivió hace dos años la DANA aquí y hay que transmitir calma, seguridad y bienestar para todos".

LUIS GARCÍA PLAZA (Sevilla), después de ganar al Deportivo y sobre la buena situación de su equipo en la clasificación: "El que saque la cabeza le meten un hostión de cuajo. Van a llegar malos momentos y también un mal día en el que podamos perder. Pero que vean que lo dejamos todo".

JOSÉ ALBERTO (Racing), tras encajar siete goles ante el Barcelona (7-2): "Hoy nos tocaba el día duro de ir al dentista y cuando vas al dentista todos los años a hacer revisión, te encuentras cuatro cosas que te hacen daño. Hoy es de esos días en los que vas al dentista y te hace daño".

JOSÉ BORDALÁS (Getafe), sobre el tanto de la victoria del Betis (1-0), obra de Abde: "Ha habido detalles que nos han penalizado. Ese gol es extraño cuanto menos. Isco está delante de David Soria y obviamente no tiene visibilidad. La regla dice que cuando se obstaculiza un jugador al portero pues se puede anular también. Cuanto menos extraño".

MANOLO GONZÁLEZ (Espanyol), tras la mala primera parte de su equipo en la derrota ante el Rayo Vallecano: "Estuvimos muy mal los 11, no se puede rescatar a ningún jugador en la primera parte. Hicimos tres cambios, pero era para cambiarlos a todos en la media parte. No debemos ser injustos con solo tres jugadores".

JOSÉ MOURINHO (Real Madrid), sobre la pérdida de control de su equipo después de tener encarrilado el partido ante el Elche: "Mi única crítica es que podemos matar partidos y no los matamos. Y después, concedimos la posibilidad a un adversario que parecía muerto, de complicarnos la vida. Y poner en riesgo dos puntos. Arriesgamos y cuando yo hago los cambios, igual que ganamos, podríamos haber perdido".

LUIS MIGUEL RAMIS (Osasuna), sobre el gol anulado a su equipo cuando perdía 1-0 frente al Atlético de Madrid: "Mi opinión es que es una disputa arriba. Los dos jugadores chocan y se dan con la cabeza. Es una disputa normal de fútbol. Es un gol mal anulado y es una decisión que nos condena, más allá que el Atlético podía haber logrado la victoria igualmente y probablemente la hubiese conseguido".

DIEGO SIMEONE (Atlético de Madrid), tras la victoria de su equipo frente a Osasuna (4-0) frente y sobre la mayor continuidad mostrada por su equipo durante el encuentro: "Veníamos interpretando los partidos anteriores por pasajes bastante bien, como ya lo hemos recordado: segundo tiempo de San Sebastián, primer tiempo de Liverpool, primer tiempo de Bilbao, todo el partido de Sevilla. Pero hoy creo que tuvimos más regularidad en todo el partido y eso nos permitió controlarlo en el primer tiempo pese a que no fuimos contundentes, y ser contundentes en el segundo tiempo y controlarlo"

ANTONIO HIDALGO (Deportivo), sobre el menor descanso de su equipo respecto al Sevilla antes de perder 0-1 en Riazor: "Ha sido complicado ensamblar un once para competir. Pero esto está montado como está montado. Hoy nos toca a nosotros, les tocará luego a otros".

MARTÍN ANSELMI (Elche), después de remontar un 0-2 al Real Madrid y terminar perdiendo 2-3 en el descuento: "Nos faltó juntarnos y entender lo que habíamos conseguido con el empate a dos. Me quedo con la palabra madurez".