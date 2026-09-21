Deportistas irlandeses piden boicotear el partido contra Israel

La ida del enfrentamiento entre ambas selecciones está prevista en Hungría, mientras que la vuelta está programada en Serbia el 4 de octubre.

En una carta firmada por alrededor de 160 deportistas irlandeses, entre ellos olímpicos, exfutbolistas de la selección, exjugadores de rugby y boxeadores, señalan que la federación irlandesa de fútbol pudo haber tomado medidas antes, pero subrayan que aún se puede actuar para demostrar que el deporte está para unir a la gente.

"No jugar este partido sería la cosa más deportiva que se podría hacer. Es un momento muy importante y es una oportunidad para hacer lo correcto. Ponerse la camiseta de Irlanda y representar a tu país significa mucho, pero la Irlanda que queremos representar es la que recuerda sus raíces anticolonialistas y resistencia antimperialista", destacan.

"Este momento", añaden "simboliza algo muy profundo, mayor que el deporte. Pero esto también es deporte. Esto demostraría el verdadero poder del deporte para unir a la gente, recordar los valores que nos conectan a todos y mostrar el impacto más allá del partido".

El pasado julio, la federación irlandesa llevó a votación la posibilidad de suspender los partidos contra Israel, con un resultado de 75 votos en contra, 32 a favor y 3 abstenciones.