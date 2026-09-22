El suizo Vargas se deja ver en la ciudad deportiva y García Plaza se ausenta

El internacional suizo salió en el minuto setenta del partido inaugural del curso para los sevillistas en sustitución del canterano Miguel Sierra y, desde entonces, ya no ha jugado más debido a unas dolencias de rodilla de las que se confía que empiece a estar recuperar tras este parón en la competición por los partidos de las selecciones nacionales.

También asistió solo a esta charla el central Kike Salas, quien fue otra de las bajas por lesión el pasado sábado en el estadio sevillista ante el Barcelona (1-3), cita de la que también se ausentó por mermas físicas el delantero belga Lucas Stassin, quien sigue su proceso de recuperación.

Luis García Plaza, por su parte, no dirigió la sesión al encontrarse en Madrid en la reunión del Comité Técnico de Entrenadores, cita fijada en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

Tampoco participaron los seis internacionales que están concentrados con sus selecciones, que son los porteros Odysseas Vlachodimos (Grecia) y Fran González (España sub-21), el lateral Gaby Suazo (Chile), el central Arouna Sangante (Senegal), el medio Giorgi Kochorashvili (Georgia) y el delantero Robbie Ure (Escocia).

Además, del medio del filial Nico Guillén, que se ejercita habitualmente a las órdenes de García Plaza y ya ha debutado con el primer equipo nervionense en este curso, ha sido convocado por la selección española sub-19.

El club, durante este parón, ha organizado para el próximo viernes 2 de octubre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán la disputa del XV Trofeo Antonio Puerta, en el que el equipo se medirá al Aston Villa inglés que entrena el que fuera técnico sevillista Unai Emery.