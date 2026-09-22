Mbappé, entre Mourinho y Zidane: "Siempre es un placer aprender"

"Mourinho es alguien que siempre he querido tener como entrenador. Siempre ha despertado mi curiosidad", afirmó Mbappé en una entrevista publicada este martes por RFI.

El delantero describió al técnico portugués como "un hombre extremadamente inteligente, que sabe muy bien lo que tiene que hacer" y destacó su liderazgo.

"Como entrenador, es uno de los mejores de la era moderna del fútbol", añadió Mbappé, para quien "siempre es un placer aprender y estar cada día con gente de esta categoría".

La llegada de Mourinho supone un nuevo cambio en el banquillo del Real Madrid para Mbappé, que afronta una temporada en la que también busca conquistar por primera vez el Balón de Oro.

El francés asegura que la situación en Madrid es buena: "Todo va bien. Podría ser peor en la vida", respondió entre risas.

En la selección francesa, el cambio es todavía más significativo. Zidane ha sustituido a Didier Deschamps después de 14 años al frente de los Bleus, una etapa que Mbappé quiso destacar antes de hablar del nuevo proyecto.

"Hay que dar al César lo que es del César: lo que hizo Didier Deschamps con la selección francesa es increíble", aplaudió. "Marcó la historia y devolvió a la selección francesa al lugar que debe ocupar. Por eso siempre le estaremos agradecidos", aseguró.

Ahora comienza "una nueva etapa con un nuevo entrenador", dijo Mbappé, que todavía no ha mantenido una conversación formal con Zidane desde su nombramiento.

Ambos se conocen y han coincidido en Madrid, donde viven, pero el delantero espera al próximo encuentro en Clairefontaine para hablar con el nuevo seleccionador y conocer sus planes.

"No hay nada mejor que verle en el castillo", dijo Mbappé, en referencia al centro de concentración de la selección francesa. "Quiero llegar a Clairefontaine para saber realmente qué espera de nosotros como equipo y de mí como jugador, y veremos cómo va", añadió.

El primer reto será adaptarse a las nuevas ideas de Zidane y recuperar rápidamente los resultados que se esperan de Francia.

"Cuando empieza una etapa, todo es nuevo y tenemos que encontrar nuestras referencias. Vamos a entrar directamente en materia y tendremos que volver a ganar, porque eso es lo que la gente espera de nosotros", concluyó.