Plata y Rodríguez elevan a cinco las bajas de Ecuador para amistosos en Asia

"Plata y Rodríguez quedan desafectados para la presente fecha FIFA, tras los estudios médicos realizados por los médicos de sus clubes en coordinación con los de la selección. Rodríguez sufre de una lesión muscular del isquiotibial y Plata una lesión muscular funcional", explicó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)

Con las lesiones de Plata y Rodríguez, Ecuador suma cinco bajas, después de que previamente fueran descartados los defensas Joel Ordóñez y Piero Hincapié, y el centrocampista Moisés Caicedo.

Plata se recuperará en el Flamengo brasileño y Rodríguez en el Union Saint-Gilloise belga.

Caicedo se recupera de una lesión muscular en el Chelsea, mientras que Hincapié cumple un proceso de recuperación por unas molestias físicas en el Arsenal.

Ordóñez, por su parte, continúa su recuperación en el Brujas belga tras una cirugía por una fractura del hueso navicular del pie.

La FEF no informó de si convocará a nuevos jugadores para los amistosos, los primeros bajo la dirección del argentino Marcelo Gallardo, quien preparará a Ecuador para las eliminatorias del Mundial de 2030 y la Copa América de 2028.