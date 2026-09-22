Primer ministro portugués confía en que Jorge Jesus guíe a los lusos al título en 2030

"Continuamos esperando, en esta nueva etapa con Jorge Jesus, la conquista de un Mundial", afirmó Montenegro durante los Portugal Football Globes, la gala de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) celebrada la noche de este lunes en la Cidade do Futebol, en Oeiras.

El deseo del jefe del Gobierno portugués adquiere especial significado ante la próxima Copa del Mundo, ya que Portugal será uno de los tres países anfitriones de la edición de 2030 junto con España y Marruecos.

Portugal contará con tres estadios en el torneo: Da Luz y José Alvalade, ambos en Lisboa, y Do Dragão, en Oporto.

Montenegro hizo referencia a la aspiración mundialista al recordar la reciente participación portuguesa en el Mundial de 2026, en el que fue eliminado por España en los octavos de final, y expresar su confianza en el nuevo ciclo que acaba de comenzar con Jorge Jesus como seleccionador.

"No fue esta la última vez", señaló sobre la posibilidad de levantar el trofeo, antes de recordar que tras la eliminación de Portugal ya había manifestado su orgullo por los internacionales portugueses.

"Cristiano Ronaldo y toda la selección son nuestro orgullo", afirmó Montenegro, quien calificó a los futbolistas lusos como "excepcionales" y "los mejores de los mejores".

La selección portuguesa inicia precisamente esta semana una nueva etapa con Jorge Jesus, quien sustituyó a Roberto Martínez tras el Mundial de 2026 y este lunes reunió por primera vez a sus jugadores en la Cidade do Futebol.

El estreno de Jesus en el banquillo será este jueves frente a Gales en el estadio José Alvalade de Lisboa, en el primer partido de Portugal en la nueva edición de la Liga de Naciones, competición de la que es vigente campeón.

Montenegro realizó estas declaraciones durante la segunda edición de los Portugal Football Globes, en la que fue distinguido por la iniciativa de una pulsera creada antes del Mundial de 2026 y que acabó convirtiéndose en una campaña solidaria.

La pulsera llevaba los nombres de los jugadores convocados por Portugal para la competición y también el del fallecido internacional Diogo Jota, y fue entregada inicialmente por Montenegro a los futbolistas durante una visita de la selección a la residencia oficial del primer ministro antes de viajar al Mundial.

Posteriormente fue puesta a la venta por la Fundación de la FPF, Missão Continente y la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, y la iniciativa permitió recaudar 200.000 euros para la Liga Portuguesa Contra el Cáncer.

La gala también distinguió a Jorge Jesus con el Globo Prestigio en la misma jornada en la que comenzó oficialmente su etapa al frente de la selección.