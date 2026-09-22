Santa Fe-Cali, una final que definirá al más veces campeón de la liga femenina de Colombia

Las bogotanas cuentan en su palmarés con los títulos de liga de 2017, 2020 y 2023, mientras que las caleñas alzaron el trofeo de campeonas en 2021, 2024 y 2025, por lo que buscarán esta semana el tricampeonato.

Para llegar a la final, Santa Fe terminó en el sexto lugar de la fase regular de la liga con 26 puntos y quedó encuadrado en el Grupo B de los cuadrangulares.

En esta fase del torneo, el equipo clasificó a las semifinales luego de quedar en el segundo lugar con 11 unidades, a tres del Deportivo Cali que ganó la zona.

En semifinales, las capitalinas dejaron en el camino a Millonarios, en el clásico bogotano, al empatar 2-2 el juego de ida y ganar 1-2 la vuelta.

La gran figura del equipo es la goleadora del equipo, la venezolana Ysaura Viso, que suma 10 anotaciones en el campeonato, pero es duda para la final por una lesión en la rodilla derecha que la sacó de los dos juegos de las semifinales.

En cuanto al resto del equipo, el entrenador venezolano Ómar Ramírez contará con el resto de sus figuras, entre las que destacan la defensora Cristina Motta, la centrocampista Karen Hernández, la volante Daniel Garavito y la atacante Mariana Zamorano.

El Deportivo Cali, por su parte, ha sido uno de los equipos más regulares de la liga y espera conseguir esta semana su tercer título consecutivo.

Las azucareras, dirigidas por Jhon Alber Ortiz, fueron segundas en la fase regular con 38 puntos, uno menos que el Atlético Nacional, y luego ganaron el cuadrangular B a Santa Fe, América de Cali y Orsomarso.

En semifinales se midieron ante el Atlético Nacional, al que le ganaron 1-2 el juego de ida en Medellín y 4-0 el de vuelta en casa.

El Cali tendrá como principal carta a la goleadora Ingrid Guerra, que suma 12 tantos y es la tercera mayor artillera del campeonato; la atacante Daniela Castellanos, exjugadora del Levante español, y la portera peruana Maryory Sánchez.

El partido, que está programado para el miércoles a las 19:00 hora local (00.00 GMT del jueves), aún no tiene sede porque el estadio El Campín de Bogotá -donde suele jugar como local Santa Fe- no está disponible por la organización de los conciertos de la banda surcoreana BTS, que se realizarán el próximo 2 y 3 de octubre.

Sencia, la empresa que maneja el recinto, señaló que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre no se podrán jugar partidos en el estadio porque "confluyen dos actividades previamente programadas en el estadio", en referencia a las dos fechas de la agrupación asiática en la capital colombiana.

"En este periodo se realizará el concierto internacional de BTS y, adicionalmente, atendiendo prácticas internacionales y compromisos contractuales, se realizarán las labores de recuperación y mantenimiento profundo de la grama, previstas después de una temporada de alta intensidad", agregó la compañía.

Por esa razón Santa Fe sigue buscando sede para el partido de ida de la final y la Alcaldía ofreció para la final el estadio de Techo, que tiene capacidad para 10.000 aficionados, casi 25.000 menos que los que puede recibir El Campín.