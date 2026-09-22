Selección de Ecuador pierde por lesión a Plata y Rodríguez

El organismo no detalló quiénes reemplazarán al extremo del Flamengo de Brasil, Gonzalo Plata ni al delantero del Union Saint-Gilloise de Bélgica, Kevin Rodríguez.
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Plata y Rodríguez, quienes jugaron los dos últimos mundiales, presentan lesiones musculares y se perderán el partido del jueves, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en Suwon, en su primer amistoso tras su participación en la Copa del Mundo 2026.
La Rola Rodríguez “presenta una lesión muscular del isquiotibial”, señaló la FEF en un comunicado.
El delantero era uno de los tres artilleros llamados por Marcelo Gallardo, que tiene el reto de reforzar la ofensiva ecuatoriana tras el retiro del goleador histórico Enner Valencia. La federación agregó que Plata fue diagnosticado con una “lesión muscular funcional”.
“Ambos jugadores permanecerán en sus respectivos clubes para dar continuidad a los planes de fisioterapia establecidos por sus departamentos médicos”, acotó la FEF.
Tras el partido de fogueo con Corea del Sur, la Tricolor participará en la Copa Kirin, en la que enfrentará el 1 de octubre a Japón y si pasa de ronda medirá fuerzas en la final contra Nueva Zelanda o Panamá.
En la primera convocatoria de Gallardo también quedaron fuera por lesión el mediocampista Moisés Caicedo y los defensas Joel Ordóñez y Piero Hincapié.