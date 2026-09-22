Selección de Ecuador pierde por lesión a Plata y Rodríguez

Selección de Ecuador pierde por lesión a Plata y Rodríguez

Los jugadores Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez quedaron desafectados por lesión de la convocatoria para el amistoso que jugará Ecuador ante Corea Sur, en el debut del argentino Marcelo Gallardo al frente de la Tri, informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).