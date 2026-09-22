Un campeón del mundo sobre aviso

Campeón en Sudáfrica 2010, con Andrés Iniesta como goleador en la prórroga de la final contra Países Bajos, los tres siguientes encuentros, ya con tal distinción sobre el escudo de su camiseta, los resolvió con un empate (1-1) contra México, una victoria (0-4) a Liechtenstein y una derrota sonora: 4-1 contra Argentina, el 7 de septiembre de 2010 con los goles de Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tévez y Sergio ‘Kun’ Agüero.

La base del equipo era prácticamente la misma que fue campeona del mundo. Iker Casillas, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Sergio Busquets, David Silva, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Cesc Fábregas, David Villa, Fernando Torres… Todos a las órdenes de Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010 y después de Europa en 2012, en un ciclo que también incluyó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés.

Más allá de esos tres primeros encuentros, España perdió otro más en el mes de noviembre por un duro 4-0 contra Portugal, mientras que se impuso en otros dos partidos mas hasta el final de aquel 2010: 3-1 a Lituania y 2-3 a Escocia dentro de la fase de clasificación de la Eurocopa 2012 de Ucrania y Polonia de la que dos años después sería campeón incontestable.

No hay relajación en España, por más que hace apenas dos meses fuera campeona del mundo en Estados Unidos frente a Argentina con el gol marcado en la prórroga por Ferran Torres ante Lionel Messi y compañía. La Liga de Naciones no lo permite. Ni mucho menos el primer rival, Inglaterra, semifinalista en el Mundial 2026, subcampeona en la Eurocopa de 2024 -derrotada precisamente en la final por España- y de la 2021, en los penaltis ante Italia en el duelo decisivo en Londres.

“Dos o tres minutos nada más después de haber terminado el partido (en referencia a la final del Mundial 2026), un jugador, que era de los que más tiempo llevábamos juntos, vino y me dijo: ‘míster, y ahora ya qué nos queda por ganar’. Y le dije ‘pues el partido del 26 de septiembre contra Inglaterra’. Habían pasado uno o dos minutos de ser campeones del mundo”, reveló Luis de la Fuente, el pasado viernes, tras ofrecer la convocatoria actual, que mantiene las líneas del Mundial 2026.

“Quiero decir que este equipo ya no se para en querer conseguir más y más y más y ser mejores. Y les diré cuando vengan aquí: ‘no nos vale con lo que hemos hecho ya en el Mundial para seguir ganando partidos y ganar por supuesto a Inglaterra’. Hay que ser mejores. Con lo que hemos hecho en el Mundial ya no nos da para ganar la próxima competición y el próximo partido. Y esa es nuestra mentalidad y nuestra actitud. No tengo ninguna duda ni preocupación en ese sentido”, advirtió el seleccionador español.

Además del partido del próximo sábado contra Inglaterra en Wembley, España también jugará en el primer tramo de cuatro jornadas de la Liga de Naciones frente a Croacia, el martes de la semana siguiente en Sevilla y el día 6 de octubre en Split, y la República Checa, el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo. Para la fecha de noviembre, el 12 de ese mes visitará a la República Checa y el 15 recibirá en el Metropolitano del Atlético de Madrid a la selección de Inglaterra.

En las dos ediciones de la Liga de Naciones con Luis de la Fuente al mando, España alcanzó la final: fue campeona en una, en el ciclo 2022-23 contra Croacia en la tanda de penaltis, y subcampeona en otra, en 2024-25 frente a Portugal, que la doblegó desde los once metros tras el empate a dos al final de la prórroga.

En 2020-21 también fue finalista, con Luis Enrique Martínez como seleccionador: cayó 1-2 contra Francia y Kylian Mbappé. Solo ha faltado en una final en la historia de la competición, en la primera edición, en 2018-19.

“Vamos a intentar estar en disposición de nuevo de competir por ganar, sabiendo que ahora también el rival principal a batir para todas las selecciones es España. Entonces, sabiendo eso también, esa dificultad que ya entrañaba la propia competición, además de esta motivación añadida para los demás, pues sabemos que eso nos va a dificultar las cosas, pero a la vez nos tiene que motivar a nosotros excepcionalmente para seguir superando”, dijo De la Fuente.

“Es que va a ser ahora mucho más difícil de lo que hemos vivido hasta ahora. Pero estamos preparados para ello, con estos jugadores se puede ir al fin del mundo y yo apuesto por ellos siempre”, remató el seleccionador. El campeón del mundo se reinicia desde este martes. Quiere más.