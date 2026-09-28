Aguirre: “La gente está cansada de mensajes; el plan inmediato es ganar”

“Nunca le puedo decir que no al Valencia. Es un histórico de la Liga, del fútbol mundial, tiene una afición brutal, he venido de rival y te ‘acojonas’ como dicen ustedes. Quiero que sea para el rival un estadio imponente y quiero que el equipo vuelva a los puestos que merece”, expresó este lunes en la sala de prensa de Mestalla, donde se mostró agradecido y orgulloso por la oportunidad.

Aguirre contó que había dejado pasar hasta cuatro oportunidades de trabajo porque estaba “disfrutando” con su mujer, Silvia, y sus nietos, pero cuando recibió la llamada del Valencia le dijo a Silvia: ‘Lo siento, pero hay que ir para allá’. “Venimos felices. Silvia más, porque le encanta el fútbol”, aseguró.

“Me da mucho gusto verme recibido con la misma alegría con la que llego yo. De momento hay una atmósfera positiva, pero esto es de resultados, no de caer bien o mal y esperemos darlos lo antes posible. Estoy viendo al equipo y las necesidades, viendo que hay 6-7 lesionados y hay que recuperarlos anímicamente, de momento no me atrevería a decir nada porque no tengo bien diagnosticado ni qué necesidades tiene el equipo”, explicó.

El contrato del mexicano es por una temporada más otra opcional, sobre lo que explicó que es “un hombre de ir paso a paso”. “Soy malo para imaginarme cosas. Estoy centradito en El Sardinero. Luego si salen las cosas mira qué bien. Lo que diga el contrato a mí… Pues si estamos cómodos todos, seguiremos”, expresó.

“La gente está cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander y el mejor mensaje que puede recibir la gente es una victoria. Intentaré darles cuanto antes una victoria. Podría quedar muy bien con palabras, pero no es mi intención. Por supuesto que sé dónde vengo, la propiedad, lo que sucede. No quiero ser repetitivo pero el plan inmediato es ganar. Me tengo que dedicar lo antes posible a darle una alegría”, afirmó.

En cuanto al equipo, Aguirre analizó que “tiene mucho talento individual, una gran cantera, mucha calidad y lo único que hay que hacer es convencerlos, que se crean importantes y que jueguen como tal”.

“Con la historia de este club no debes perderte ciertos lujos de deambular por el campo y perder ciertos partidos que no debes perder”, reflexionó Aguirre, a lo que agregó sobre la identidad de sus equipos que no entiende el fútbol si no hay “entrega, sacrificio, voluntad y amor a la camiseta”.

“Mis equipos pueden ser lo que sean, pero se caracterizan por mucha energía. Ganarle a equipos míos debe costarte sangre, sudor y lágrimas. Yo era bastante torpe como futbolista pero dejaba la última gota de sudor. El esfuerzo no es negociable, como se dice ahora”, agregó.

Además, Aguirre contó que felicitó al técnico Óscar Sánchez por su atrevimiento durante su periodo como interino en la dos últimas jornadas. “La irrupción de Mayol fue importante, Otorbi fue importante, Córdoba jugó también… Estoy entrenando con ellos, no me fijo en la edad, o si tiene o no experiencia, si el jugador vale la pena”, aseguró.

Así, Aguirre afrontará su sexta etapa en España después de dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, con la ilusión de mejorar: “Siempre existe la ilusión permanente de que lo puedes hacer mejor. Cuando hablé con Braulio pensé que tenía mucha suerte de que el Valencia se fije en mí. Siempre es mejor estar trabajando que no hacerlo y lo mejor pienso que sí está por venir”.

Junto a Aguirre estuvo el director deportivo Braulio Vázquez, que antes de comenzar la rueda de prensa explicó sobre el técnico que, más allá de su experiencia, lo que más le gustó es que, a los siete minutos, ya le cortaba para decirle que venía al Valencia.

“A nivel económico no hablamos nada y a nivel deportivo solo cuándo cogía el avión. Su capacidad ya está demostrada con su experiencia. Agradecerle su apuesta junto a su cuerpo técnico por venir a nuestra casa en un momento de dificultad”, finalizó.