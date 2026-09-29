Militao vuelve a participar en el entrenamiento del Real Madrid, el segundo de la semana

Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, como jugadores de campo del primer equipo presentes en la Ciudad Real Madrid, estuvieron acompañados un día más de Éder Militao, en la recta final de su recuperación, quien participó en las actividades junto al grupo. También se ejercitaron los guardametas Thibaut Courtois y Andrey Lunin.

Como había sucedido el lunes, los jugadores del Real Madrid estaban citados a las 10.30 horas (08.30 GMT) en Valdebebas para una nueva sesión de entrenamiento a puerta cerrada, pero este martes a los hombres del primer equipo les acompañó un grupo de jugadores de la cantera para completar la preparación.

Según informó el club blanco, comenzaron la sesión con ejercicios de activación y rondos, antes de llevar a cabo trabajos de posesión y disputar un partido en un campo de dimensiones reducidas.

Con sus selecciones continúan Dean Huijsen y Marc Cucurella (España), Carlos Espí (España sub-21), Thiago Pitarch (España sub-20), Eduardo Camavinga (Francia), Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold (Inglaterra), Denzel Dumfries (Países Bajos), Yan Diomandé (Costa de Marfil), Vinícius Jr y Endrick (Brasil), Arda Güler (Turquía), Bernardo Silva (Portugal) y Brahim Díaz (Marruecos).

Siguen con sus procesos de recuperación los lesionados Rodrygo y Ferland Mendy, que de nuevo estuvieron sobre el césped trabajando con balón, así como Fede Valverde, quien no pudo viajar a la gira asiática de Uruguay tras sufrir un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo en el encuentro contra el Atlético de Madrid.

En el parón de selecciones, la enfermería blanca sumó las bajas de los franceses Ibrahima Konaté, por una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha, y Kylian Mbappé, con una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El Real Madrid volverá a la competición el sábado 10 de octubre (21.00 horas, 19.00 GMT), cuando recibe en el Santiago Bernabéu al Villarreal en la jornada 8 de LaLiga EA Sports. Los de Mourinho marchan cuartos en la competición nacional, a 6 puntos del Barcelona, líder.