Policiales
27 de octubre de 2026 - 01:46

Incautan en total 16 barriles de acetona, usados para refinamiento de cocaína

Camioneta gris con barriles azules en la parte trasera, mientras un vehículo de policía con luces activadas se encuentra en el fondo.
La Policía Nacional incautó 13 tambores de acetona en un establecimiento encubierto en un operativo coordinado.

La Fiscalía allanó un lavadero que funcionaba como depósito clandestino de barriles de acetona en Ñemby. El operativo dejó un aprehendido al mando de un coche de alta gama e investigan la conexión con otro operativo.

Por ABC Color
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El Ministerio Público y la Policía Nacional lograron desarticular un punto clave de acopio de insumos químicos para el crimen organizado. La comitiva liderada por el fiscal Rodrigo Espínola allanó un establecimiento que operaba bajo la fachada de un lavadero de autos, donde se hallaron e incautaron 13 tambores de 200 litros repletos de acetona, un precursor químico restringido que se utiliza de forma directa para el procesamiento y purificación de la cocaína.

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Esta incursión nocturna fue la continuación de un operativo que comenzó horas antes en la vía pública, cuando los agentes interceptaron un automóvil de la marca BMW conducido por Horacio Raúl Zárate Martínez, de 35 años. En la valijera y los asientos del rodado, los investigadores hallaron los primeros tres barriles del químico, lo que permitió rastrear el origen de la carga hasta el lavadero intervenido. Sumando todo lo incautado, da un total de 16 barriles con 3.200 litros del líquido controlado.

Grupo de seis personas conversando junto a un vehículo 4x4 en un entorno iluminado por luces artificiales, rodeados de vegetación.
La Policía Nacional y el fiscal Rodrigo Espínola allanan un lavadero encubierto y hallan 13 tambores de precursor químico.

Lavadero usado como pantalla

Según los datos brindados por el fiscal de la causa, la acetona es un químico de tenencia estrictamente prohibida en el territorio nacional sin los permisos especiales del Estado.

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La investigación preliminar señala que el objetivo principal del procedimiento, un sujeto ya individualizado por los investigadores que no es dueño del inmueble, utilizaba el taller como un simple depósito temporal para guardar la mercancía ilícita y distribuirla posteriormente en vehículos particulares.

La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que este procedimiento podría tener relación con un operativo antidrogas realizado la semana pasada.