1-1. México y Perú empatan en un intenso partido en Nueva Jersey

Los goles del encuentro fueron anotados por el media punta peruano Jairo Vélez, al promediar la primera mitad de juego, y en el segundo tiempo por el mexicano Víctor Guzmán.

El resultado implicó el segundo empate consecutivo de los dirigidos por Rafa Márquez tras el 1-1 del pasado sábado ante Colombia, y una mejor presentación de la Bicolor del brasileño Mano Menezes tras la goleada por 4-1 que sufrió también el sábado ante Estados Unidos.

Aunque México buscó controlar el balón desde el minuto inicial, Perú optó por esperar con solvencia y lanzar ataques por las bandas, siempre buscando el juego del habilidoso Vélez, lo que les permitió lucir bien parado en defensa, agresivo en la recuperación y llevar los mejores intentos a fondo, con dos centros elevados que causaron zozobra en la defensa mexicana.

México logró su primera opción de riesgo a los 23 minutos, cuando un ingreso a fondo fue reclamado como una mano del defensa Marcos López, lo que no vio el árbitro estadounidense John Freeman.

En la respuesta, Perú aprovechó un veloz arremetida por la derecha y Vélez apareció, a los 27, para dejar en el camino a un defensa mexicano y vencer al portero Óscar García con un remate cruzado a media altura desde la izquierda.

Perú mantuvo el control del balón y las acciones hacia los 30 y lució concentrado en su zona defensiva ante las arremetidas mexicanas sobre su línea de fondo, lideradas por Isaías Violante.

Cuando se jugaban 38 minutos, el experimentado portero Pedro Gallese mostró sus reflejos para estirarse hacia la derecha y evitar que un remate largo se le colara de manera sorpresiva en la portería peruana.

En la segunda mitad, México regresó con la disposición ofensiva potenciada de los camerinos y poco tardó en emparejar la cuenta, ya que a los 48 minutos Víctor Guzmán conectó con solvencia un remate de cabeza a la salida de un tiro de esquina.

A pesar del golpe, Perú concentró su juego nuevamente en el centro del campo para buscar los desbordes y centros elevados desde los laterales.

A los 69 el portero García bloqueó un disparo directo del ingresado delantero Alex Valera, tras haber perdido el balón en un mal despeje.

Ante el cansancio que mostraban varios de sus jugares, tanto Márquez como Menezes ordenaron varios cambios en los últimos minutos de juego, aunque fue Perú el que tuvo la opción más clara para quedarse con el triunfo cuando un nuevo remate elevado por Valera pasó besando el larguero defendido por García.

1. México: Óscar García, Everardo López, Víctor Guzmán (m.62, Diego del Campo), Denzell García (m.62, Luis Romo), Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo (m.78, Hugo Camberos), Orbelín Pineda (m.78, Roberto Alvarado), Obed Vargas, Isaías Violante (m.78, Santiago Sandoval), Jeremy Márquez y Germán Berterame (m.62, Santiago Giménez).

1. Perú: Pedro Gallese, Marco Huamán (m.80, Oliver Sonne), Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún (m.83, César Inga), Piero Magallanes (m.73, Jhonny Vidales), Jairo Vélez (m.83, Jairo Conacha) y Adrián Ugarriza (m.73, Alex Valera).

Goles: 0-1, m.27: Jairo Vélez; 1-1, m.48: Víctor Guzmán.

Árbitro: John Freeman (EE.UU.). Mostró tarjeta amarilla a los peruanos Marcos López, Jairo Vélez y Renzo Garcés, y al mexicano Mateo Chávez,

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, ante unos 25.000 espectadores.