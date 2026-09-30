El fútbol ecuatoriano tendrá en 2027 una Copa de la Liga y una fase final por el título

Así lo decidieron este martes los dirigentes de los clubes en un consejo, según informó el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, quien explicó que la copa intermedia la jugarán los 16 equipos, divididos en cuatro grupos, y que en cada cuadrangular se garantizará que haya un clásico, como el de Barcelona-Emelec.

"Se prioriza eso para tener mucha más expectativa", aseguró el dirigente.

El campeón de esta copa obtendrá uno de los cupos de Ecuador a la Sudamericana del siguiente año.

Al finalizar las 30 fechas, el equipo que quede en primer lugar se llevará un cupo directo a la Copa Libertadores y luego se jugará una etapa final por el título.

Loor explicó que los cuatro primeros de la fase regular avanzarán directamente a los cuartos de final como cabezas de serie.

Los equipos que terminen entre el quinto y el duodécimo puesto disputarán los octavos de final a partido único, en casa del equipo mejor clasificado, que además avanzará en caso de empate.

Los cuatro ganadores de esas eliminatorias se sumarán a los cuatro primeros en los cuartos de final, que se disputarán a partidos de ida y vuelta.

En cada cruce, el equipo que haya obtenido una mejor puntuación en las 30 fechas tendrá la ventaja de jugar como local el segundo encuentro y también avanzará a las semifinales en caso de empate.

En las semifinales y la final, los empates se definirán mediante penaltis.

Esteban Paz, dirigente de Leones FC y expresidente de Liga de Quito, señaló que consideraba que la fase final se implementará por la "ventaja competitiva tan grande" que tiene Independiente del Valle en el campeonato, donde se mantiene como líder con 74 puntos, 20 más que Macará, que ocupa el segundo puesto.

Esa ventaja ha provocado, según Paz, que el campeonato pierda su atractivo. "Porque si tú ves desde el segundo puesto para abajo ha sido muy competitivo", señaló a periodistas.

Los equipos que terminen entre los puestos 13 y 16 de la tabla acumulada disputarán un cuadrangular por la permanencia. Dos de ellos perderán la categoría.