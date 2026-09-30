Peñarol y Montevideo City empatan pero siguen líderes en Uruguay

Con este resultado, el Ciudadano se mantuvo al frente del Clausura y el Carbonero siguió en lo más alto de la Tabla Anual acumulada, aunque ninguno de los dos pudo estirar la ventaja sobre su adversario de turno.

En el estadio Centenario, los dirigidos por Diego Aguirre se pusieron en ventaja a los 21 minutos gracias a un tanto de Matías Arezo, mientras que Montevideo City igualó a los 23 gracias a un tanto de Esteban Obregón.

Finalizado el partido y con todos los equipos con ocho juegos disputados, los de Marcelo Méndez lideran con 19 unidades, Liverpool suma 17 y Peñarol 16, al tiempo que Deportivo Maldonado, Nacional y Cerro acumulan 14 cada uno y vieron con buenos ojos la igualdad en este duelo para seguir luchando por el título.

De hecho, el próximo fin de semana, Nacional se enfrentará a Montevideo City Torque en una jornada en la que también se disputarán los partidos Deportivo Maldonado-Central Español, Danubio-Cerro Largo, Boston River-Juventud, Cerro-Montevideo Wanderers y Racing-Peñarol.

En la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya, Peñarol tiene 58 unidades, Deportivo Maldonado 55, Montevideo City Torque 54, Racing 53, Nacional 49, Wanderers 47, Liverpool 46 y Central Español 38.

Los ocho primeros clasificados serán los equipos que representen a Uruguay en los torneos internacionales del próximo año. Los cuatro primeros jugarán la Copa Libertadores y los cuatro restantes estarán en la Copa Sudamericana.