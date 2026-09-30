Raphinha, liberado por Brasil por una lesión leve, regresa a Barcelona

Así lo ha confirmado en un comunicado la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que subraya que el jugador ha sido "liberado" de los próximos compromisos de la 'Canarinha' "por precaución y con el objetivo de favorecer su pronta recuperación".

La CBF puntualiza que ningún otro futbolista será convocado en lugar del jugador del Barcelona para el amistoso que Brasil disputará contra India el próximo sábado.

Raphinha, máximo goleador del Barça en este inicio de temporada, con 14 goles, doce de los cuales le sitúan como pichichi de la Liga española, abandonó al descanso el amistoso ante Australia después de sentir molestias.

El jugador fue sometido este miércoles a pruebas médicas que detectaron un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho.

El curso pasado, cuatro lesiones frenaron la progresión del capitán azulgrana. La tercera de ellas -en el bíceps femoral de la pierna derecha- fue precisamente en un amistoso con la selección brasileña a finales de marzo, justo cuando el Barça se jugaba su futuro en la Liga de Campeones.

Raphinha cerró la temporada de clubes con 21 tantos y 8 asistencias en 33 partidos y afrontaba el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de recuperarse de un curso irregular para ser uno de los líderes de Brasil.

Sin embargo, otra inoportuna lesión muscular en el duelo de la segunda jornada de la fase de grupos frente a Haití le apartó de la cita mundialista.

Se perdió los partidos contra Escocia y Japón, y, pese a entrar en la convocatoria, no pudo ayudar a su equipo en los octavos de final contra Noruega, en el que el combinado entrenado por Carlo Ancelotti cayó eliminado.

El regreso de Raphinha a Barcelona después de los dos amistosos disputados contra Australia es el segundo de un jugador azulgrana en esta ventana de 'parón' de selecciones. Anteriormente tuvo que abandonar la convocatoria de la selección española Eric Garcia a causa de molestias en la rodilla izquierda, unos problemas que no revisten mayor gravedad.